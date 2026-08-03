Şartları sağlayan 65 yaş üstü vatandaşlar, iki farklı kalemi birleştirerek aylık 23 bin 012 lirayı bulan hatırı sayılır bir yardımı ellerine alabiliyor.

Temmuz Zammı Cebe Yansıdı

Geçim derdinin her geçen gün ağırlaştığı bu dönemde, temmuz ayındaki memur maaş katsayısı artışları sosyal yardımları da yukarı çekti. 65 yaş aylığı 7 bin 257 lira 36 kuruşa tırmanırken, evde bakım yardımı 15 bin 755 lira seviyesine ulaştı. İki desteği birden hak eden bir hane, toplamda 23 bin 012 liralık kaynağı kasasına koyuyor.

Bakım Verenler Unutulmuyor

Malatya’da evinde yatalak veya günlük işlerini tek başına yapamayacak durumda olan yaşlıya bakan yakınlar için evde bakım maaşı adeta bir can simidi oluyor. Yaşlı aylığı doğrudan 65 yaşını devirmiş vatandaşın kendisine ödenirken, bakım parası o özverili yakının emeğinin karşılığı olarak hesaba yatıyor. Tabii bu imkanlardan faydalanabilmek için gelir testinden geçmek ve aranan şartları eksiksiz taşımak gerekiyor.

Kapı Kapı Dolaşmadan e-Devlet Kolaylığı

Başvuru yapmak isteyen Malatyalılar günlerce sıra beklemek istemezse akıllı telefonlarından e-Devlet şifresiyle işlemini hemen halledebiliyor. Dijital sistemleri kullanamayanlar ise memleketlerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek ya da bölgedeki kaymakamlık birimlerine başvurarak süreci resmileştirebiliyor.