Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde sarsıcı bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.20'de merkez üssü Battalgazi olan 5.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 15.59 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Malatya merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra komşu illerde de hissedildi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı.

Depremin hemen ardından saha tarama çalışmalarına başlanırken, can veya mal kaybına yönelik henüz resmi bir olumsuz ihbar geçilmedi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.