Malatya’da, taşınmaz alım-satımlarında dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik gibi riskleri tamamen ortadan kaldıracak olan Güvenli Ödeme Sistemi için son dakika açıklaması geldi.

Ticaret Bakanlığı, dolandırıcılığı ve nakit taşıma riskini sıfırlayacak olan Güvenli Ödeme Sistemi zorunluluğu için düğmeye basmıştı. Ancak sistemin devreye alınacağı tarihle ilgili flaş bir erteleme kararı geldi. Daha önce 1 Temmuz 2026 olarak duyurulan zorunlu geçiş tarihinin, tüm teknik süreçlerin ve entegrasyonların eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla 3 ay süreyle ertelendiğini açıkladı.

MALATYA’DA YENİ DÖNEM 1 EKİM 2026'DA BAŞLIYOR

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında tanınan uzatma yetkisinin kullanıldığı belirtildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile diğer paydaş kurumların ortaklaşa yürüttüğü teknik çalışmaların pürüzsüz ilerlemesi adına, sistemin zorunlu hale geleceği yeni tarih 1 Ekim 2026 olarak belirlendi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Özellikle Malatya'da mülkiyet devirlerinde güvenliği artıracak ve kayıt dışılığı azaltacak olan sistem şu avantajları sağlayacak:

Paranız Güvende: Satış bedeli (nakit, havale veya EFT) ile taşınmazın mülkiyeti (tapu devri) aynı anda, eş zamanlı olarak el değiştirecek.

Mağduriyetler Son Bulacak: Alıcı "Parayı gönderdim tapuyu alamadım", satıcı ise "Tapuyu devrettim parayı alamadım" korkusu yaşamayacak.

Bloke Hesap Güvencesi: Alıcının yatırdığı para, Malatya’daki tapu müdürlüklerinde işlemler resmi olarak onaylanana kadar bloke bir hesapta koruncak ve işlem bittiği an satıcının hesabına aktarılacak.

Ekim ayına kadar devam edecek olan entegrasyon süreciyle birlikte, 1 Ekim 2026'dan itibaren Malatya’da gayrimenkul ticaretinde yepyeni ve güvenli bir dönem resmen başlamış olacak.