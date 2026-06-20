Doğanşehir’de Babalar Günü dolayısıyla oldukça anlamlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, ilçedeki şehit aileleri ve asırlık çınarlarla bir araya gelerek toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. Ziyaretler hem şehit ailelerine moral oldu hem de ilçedeki büyüklerin hayır duasını aldı.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN YANINIZDA"

Kaymakam Ahmet Fatih Sungur’un ilk durağı, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin emanetleri oldu. Program kapsamında; Şehit Kemal Aktay’ın babası Yaşar Aktay ve Şehit Vahap Alagöz’ün babası Ömer Alagöz evlerinde ziyaret edildi.

Şehit babalarının Babalar Günü’nü içtenlikle kutlayan Kaymakam Sungur, ailelerle uzun süre sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Şehit ailelerinin milletin en kıymetli değerleri olduğunu belirten Sungur,

"Aziz şehitlerimizin bize emaneti olan siz değerli ailelerimizin her zaman, her koşulda yanındayız. Devletimizin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır"

mesajını verdi.

97 YAŞINDAKİ ABDİ AMCA’YA ANLAMLI SÜRPRİZ

Babalar Günü programı kapsamında ilçenin yaşayan tarihi ve en yaşlı vatandaşlarından biri olan 97 yaşındaki Abdi Amca da unutulmadı.

Abdi Amca’yı evinde ziyaret ederek elini öpen Kaymakam Sungur, kendisine sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diledi. İlçenin ulu çınarlarına gösterilen saygı ve vefanın toplumsal bir görev olduğunu ifade eden Sungur'un bu ziyareti, mahalle sakinleri tarafından da büyük takdir topladı.

"ŞEHİTLERİMİZİ VE HAYATINI KAYBEDEN BABALARIMIZI RAHMETLE ANIYORUM"

Ziyaretlerin ardından anlamlı bir mesaj yayımlayan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, şu ifadelere yer verdi:

"Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, tecrübeleriyle bizlere yol gösteren tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum. Bu anlamlı günde, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."