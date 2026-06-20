Malatya’da bugün öğle saatlerinde trafik kazası hareketliliği yaşandı. Yeşilyurt ilçesinde aynı güzergah üzerinde aynı anda meydana gelen iki farklı kaza, görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Abdurrahman Gazi Sokak’ta yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre; bugün saat 13:00 sularında seyir halindeki araçlar aynı sokak üzerinde üç araçlı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Zincirleme kazanın hemen ardından, yine aynı dakikalarda ve aynı sokak üzerinde bu kez başka iki araç kafa kafaya çarpıştı. Aynı yol ve aynı güzergahta peş peşe yaşanan iki ayrı kaza nedeniyle sokakta trafik bir süreliğine aksadı.