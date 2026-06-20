Malatya’da deprem felaketinin ardından inşa edilen yeni çarşı projesinde hak sahipliği ve kura dağıtımları esnafı isyan noktasına getirdi. Busabah TV’ye özel açıklamalarda bulunan Varol, bazı esnaflara birden fazla dükkan verilirken, kendisinin mağdur edildiğini ve adeta kendi yerinden sürgün edilmek istendiğini iddia etti.

"1968’DEN BERİ ORADAYIM, KOMŞULARIMDAN AYIRIYORLAR"

1981 yılından beri aynı dükkanda ticaret yaptığını, bölgedeki geçmişinin ise 1968’e dayandığını belirten Esnaf Sinan Varol, kura sürecinde yaşanan belirsizliğe isyan etti. Dükkanın eşinin adına kayıtlı olduğunu ve tüm resmi evraklarının tam olduğunu vurgulayan Varol, süreci şu sözlerle özetledi:

"Bize kura çekildi dediler, torba numaramız, kimlik numaramız, hak sahipliğimiz her şeyimiz belli. Benim numaram 186. Yanımdaki 185 numaraya dükkan verildi ama kura listesinde ben yokum. Beni niye yıllardır omuz omuza çalıştığım komşularından ayırıyorlar? Bana Battalgazi kavşağından ya da Adliye Sarayı’nın oradan yer vereceklerini söylüyorlar ama net bir açıklama yapan da yok."

"BİR KİŞİYE 3-4 DÜKKAN VERİLİRKEN, BANA 'YER YETMEDİ' DEDİLER"

Gittiği hiçbir kurumdan net bir cevap alamadığını ve sürekli "bekleyeceksin" denilerek geçiştirildiğini ifade eden Varol, çarşı esnafı arasında dillerden düşmeyen iddiaları da gündeme taşıdı. Adaletli bir dağıtım yapılmadığını savunan Varol,

"İtiraz etmek için kapı kapı dolaştım ama kimse yol göstermedi. En son bana 'Sana dükkan yetmedi' dediler. Koca çarşıyı başkalarıyla doldurmuşlar. Komşularımdan duyduğuma göre; orada 2 dükkanı olana 2, 3 dükkanı olana 3, hatta 4 dükkanı olana 4 tane dükkan verilmiş. Biz ise bir taneyi alamıyoruz" Son depremler: Malatya Akçadağ’da sabah saatlerinde deprem! İçeriği Görüntüle

diye sitem etti.

"KENDİ DÜKKANIMI YERİNDE İSTİYORUM!"

Yetkililere seslenerek hakkı olanın teslim edilmesini isteyen Sinan Varol, başka bir bölgeye gitmeyi kesinlikle kabul etmediğini belirterek,

"Ben kendi dükkanımı, kendi yerimde istiyorum kardeşim. Sesimi duyurmak için nereye müracaat edilmesi gerekiyorsa sonuna kadar gideceğim ve görüşeceğim"

diyerek yetkilileri göreve çağırdı.