Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Doğanşehir Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek ilçenin nabzını tuttu. Deprem sonrası süreçten köylerin acil ihtiyaçlarına, tartışmalı maden sahalarından yanlış dökülen hafriyatlara kadar bölge halkının taleplerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiği toplantıya yerel yönetimlere yapılan çağrılar damga vurdu.

“İLK DURAĞIMIZ MUHTARLARIMIZ OLDU”

Doğanşehir’deki saha çalışmalarına muhtarları dinleyerek başladıklarını belirten MAGİNDER Başkanı Salih Karademir,

“Bugün Doğanşehir ilçemize geldik. Doğanşehir’imizde ziyaretlerimiz devam ediyor. Esnafla vatandaşlarımızla bir araya geldik ve Doğanşehir’imizde ilk durağımız Doğanşehir’imizin kıymetli muhtarları oldu. Muhtarlarımızla birlikte Doğanşehir’in için ne yapılması gerekiyor? Onlarla kıymetli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıyı bizim için hazırlayan özellikle kıymetli başkanım Mustafa Sema’ya ve yine yönetim kurulu üyelerine ve kıymetli muhtarlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum”

ifadelerine yer verdi.

“DOĞANŞEHİR YENİDEN AYAĞA KALKIYOR”

Asrın felaketinde Doğanşehir’in çok ağır bir yıkım yaşadığını ancak devletin gücüyle ilçenin hızla toparlandığını ifade eden Karademir,

“Depremde en büyük yarayı biliyorsunuz 6 Şubat’ta Doğanşehir aldı. Gerçekten Doğanşehir eski ismine Viranşehir’e döndü. Ama Allah’ın izniyle devletimizin gücüyle çalışmalar çok hızlı bir şekilde gitmekte. 6 Şubat’ın yaraları sarılmakta. Hep söylüyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız, Murat Kurum Bakanımız ve Sayın Valimiz Doğanşehir’e gerekli destekleri verdiler. İnşallah yıl sonuna kadar Doğanşehir’imizin hem çarşısı hem köy evleri hem yine konutları en yakın zamanda teslim edilip Doğanşehir yeniden güzel bir şehire dönüp Malatya’mızın en gözde ilçesi olacağına biz inanıyoruz. Doğanşehir Malatya’mızın en kadim ilçelerinden birisi. Hem doğasıyla, hem insanıyla, hem suyuyla gerçekten burası cennetten bir köşe denenecek şekilde güzel bir ilçemiz”

ifadelerini kullandı.

“BU ŞEHRİN GERÇEK KAHRAMANLARI MUHTARLARIMIZ”

Deprem sürecinin ilk anından itibaren muhtarların çok büyük bir sorumluluk üstlendiğini ve adeta birer gizli kahraman olduklarını vurgulayan MAGİNDER Başkanı,

“Kıymetli muhtarlarımız da ilk günden beri sahadalar. 6 Şubat’tan beri çalışıyorlar. Hep söylüyoruz. Bu şehrin gerçek kahramanları muhtarlarımız. Allah muhtarlarımıza güç kuvvet versin. Her zaman devletimizin yanındalar. Halkın sorunlarını, sıkıntılarını elinden gelen kadar çözüyorlar. Gece demeden, gündüz demeden çalışıyorlar. Bizler de elimizden geldiği kadar onlara destek veriyoruz”

diye konuştu.

“EN KISA ZAMANDA ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ”

İstişare toplantısında muhtarların mahallelerde yaşanan kronik problemleri tek tek aktardığını dile getiren Salih Karademir; köprü eksikliği, maden sahaları ve çevre kirliliğine yol açan yanlış hafriyat dökümlerine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bugün burada çok kıymetli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. İlçemizi tabii ki bekleyen sorunlar var. Biz gene bunları söylemek zorundayız. İlçemizin köylerinde ve merkez mahallelerinde bazı küçük problemler veya belki ilçeler için, köyler için bazı büyük problemler var. Bunları da en kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz. Bazı köylerimizde özellikle uzak köylerimizde mahalle ortasında köprünün olmadığını, köprülerin de yerel yönetimin yapacağı adımlarla çözüleceğini muhtarlarımız söylemekte. Yine bazı yerlerde maden sahalarının olduğu, yeni maden sahalarının açılacağına, Doğanşehir’de bu maden sahalarıyla ilgili köylünün rahatsız olduğunu, bununla da ilgili gerekli adımların atılması gerektiğini, yine bazı köylerimizde deprem sonrasında hafriyat sahalarının oluşturulduğu, bu hafriyat sahalarının yanlış yere döküldüğünü, muhtarlarımızın bir an önce bu hafriyatların asıl yerlerine götürülmesi ile ilgili taleplerinin olduğunu söylemek istiyoruz.”

“YEREL YÖNETİMLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

İlçedeki eksikliklerin giderilmesi noktasında yerel yöneticilere, siyasilere ve milletvekillerine büyük bir sorumluluk düştüğünü hatırlatan Karademir,

“Yine aynı şekilde bazı köylerimizde altyapı sorunlarının olduğunu ve yine aynı şekilde kaldırım veya benzeri şekildeki sorunların olduğunu, bunların hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini ve buradaki en büyük görevin yerel yöneticilere düştüğünü, siyasete, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza düştüğünü özellikle söylemek istiyorum. Biz elimizden geldiği kadar sıkıntıları, sorunları söylüyoruz”

şeklinde konuştu.

“KÖYLERİMİZ TAZİYE EVİ BEKLİYOR”

Köy evlerinin teslimat sürecinin yanı sıra köylerdeki sosyal ve kamusal alan eksikliklerine de değinen MAGİNDER Başkanı,

“Tabii ki başka sorunlar da var. Bugün teslim edilmeyen köy evleri var. İnşallah en kısa zamanda bunlar da teslim edilecek. Köylerimizde de yine aynı şekilde çoğu köyümüzü taziye evi beklemekte. Belki camisinde, belki okulunda eksikleri olan köylerimiz var. İnşallah bununla da ilgili devletimiz gerekli destekleri vereceğine inanıyoruz. Biz elimizden geldiği kadar Doğanşehir’imizin yanındayız. Doğanşehir’imizin sorunlarını, sıkıntılarını gerekli yerlere ulaştırmaya çalışacağız. Muhtarlarımızla her zaman istişare içindeyiz. Bu anlamda bugün kıymetli başkanım Mustafa Sema’ya ve yine kıymetli yönetimine, kıymetli muhtarlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum”

dedi.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR GECİKMEDİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Sema, mülki amirlerin de sahada yoğun bir çaba sarf ettiğini ekleyerek şu teşekkürü iletti:

“Sayın MAGİNDER Dernek Başkanımız Salih Bey ve yönetim kurulu Doğanşehir ilçemizde bulunan muhtar arkadaşlarımızı ziyaret ettiler. Ziyaretleri için teşekkür ederim. Genel konudaki sorunlarimizi Sayın Valimiz başta olmak üzere ilçe kaymakamımız iki ayda bir tüm mahallelerimizi gezerek sorunları yerinde çözmeye gayret ediyorlar. Bazı muhtar arkadaşlarımızın mahallelerinde olan problemleri de Salih Başkanıma ilettiler zaten. Kendisine, yönetim kuruluna ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

Toplantının ardından Doğanşehir ilçe merkezine geçen MAGİNDER heyeti, burada konteyner çarşıda ve merkezde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi ve hayırlı işler temennisinde bulundu.