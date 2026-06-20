Geleceklerini şekillendirmek isteyen binlerce öğrencinin beklediği büyük gün geldi çattı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ve en kritik oturumlarından biri olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Malatya’da resmen başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tutan adaylar, kapılarda yapılan titiz kontrollerin ardından salonlardaki yerlerini aldı. Saatler sınavın başlama zilini vurduğunda ise hem öğrenciler hem de dışarıda bekleyenler için adeta zaman durdu.

OKUL BAHÇELERİNDE DUYGU DOLU ANLAR: DUALARLA UĞURLADILAR

Sınav merkezlerinin çevresi, içerideki heyecan kadar dışarıdaki bekleyişle de dikkat çekti. Çocuklarını sınava uğurlayan veliler, okul bahçelerinde ve çevrelerinde heyecanlı bir bekleyişe geçti. Birçok anne ve babanın okul duvarlarının kenarında Kur’an-ı Kerim okuyarak, çocuklarının başarısı için gözyaşlarıyla dua ettiği görüldü.

MALATYA VALİLİĞİ DÜĞMEYE BASTI: ŞEHİRDE ÇIT ÇIKARILMIYOR!

Sınavın huzur, güven ve tam bir sessizlik ortamında gerçekleştirilebilmesi amacıyla Malatya Valiliği tarafından alınan olağanüstü tedbirler erkenden devreye sokuldu. Emniyet ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde adeta kuş uçurtmazken, öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek her türlü dış etken engellendi.

Çalışmalar Durduruldu: Şehir genelinde sınav merkezlerinin yakınlarında bulunan tüm inşaat, kazı ve yıkım faaliyetlerine sınav süresince ara verildi.

Sürücülere Hassasiyet Çağrısı: Trafikteki sürücülerin klakson (korna) çalmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda denetimler sıkılaştırıldı.

MALATYA'DA KAÇ KİŞİ SINIFTA?

Bu yıl Malatya’da üç oturum halinde organize edilen YKS maratonuna toplam 59 bin 50 aday katılım sağlıyor. Bugün gerçekleştirilen ve yoğun bir tempo içeren TYT oturumunun ardından süreç hız kesmeden devam edecek. Adaylar, 21 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek için son saniyeye kadar mücadele edecek.

Yetkililer, sınavların Malatya genelinde sorunsuz bir şekilde tamamlanması için tüm kurumların koordineli çalıştığını belirterek, vatandaşlardan sınav saatleri bitene kadar sessizlik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini rica etti.