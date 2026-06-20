Malatya, akşam saatlerinde hareketli dakikalara sahne oldu. Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karınca Sokak’ta bulunan bir evden gelen ihbar, bölgede adeta alarm verilmesine neden oldu. Evde tüp patlaması yaşandığı yönündeki iddialar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ, GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Kısa sürede Karınca Sokak'taki adrese ulaşan ekipler, çevre güvenliğini alarak hemen duruma müdahale etti. Yapılan detaylı kontroller ve incelemeler sonucunda, korkulanın aksine herhangi bir patlamanın meydana gelmediği tespit edildi.

Olayın aslı, ekiplerin içeri girmesiyle netleşti. Kimsenin yaşamadığı ve hurdalık olarak kullanıldığı öğrenilen evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle küçük çaplı bir yangın çıktığı belirlendi. Çevre sakinlerinin yükselen dumanları ve alevleri fark ederek durumu patlama sanıp ihbarda bulunduğu anlaşıldı.

MAHALLELİ RAHAT BİR NEFES ALDI

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve zamanında müdahalesiyle hurdalık evdeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, patlama ihtimalinin ortadan kalkmasıyla mahalle sakinleri de derin bir nefes aldı.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili olay yerinde inceleme başlattı.