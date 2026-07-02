Malatya ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için kritik uyarı geldi. Şebeke bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Malatya’nın birçok noktasında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Özellikle Arguvan ilçesinde adeta hayatı durma noktasına getirecek devasa bir kesinti programı açıklanırken; Yeşilyurt, Battalgazi, Pütürge, Doğanşehir, Arapgir, Doğanyol ve Yazıhan da akşama kadar sürecek kesintilerden etkilenecek.

Elektronik cihazlarını korumak ve günlük işlerini planlamak isteyen vatandaşların kesinti saatlerine karşı tedbirli olması gerekiyor. İşte Malatya'da 2 Temmuz günü elektriklerin kesileceği ilçe ilçe tam liste:

2 TEMMUZ MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ İLÇE İLÇE TAM LİSTE

ARGUVAN İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:30 - 16:30

09:30 - 16:30 Etkilenen Mahalleler: Yeni Mahallesi, Akören Mahallesi, Armutlu Mahallesi, Dolaylı Mahallesi, Tepebağ Mahallesi, Şotik Mahallesi, Göçeruşağı Mahallesi, Gökağaç Mahallesi, Kömürlük Mahallesi, Alhasusuşağı Mahallesi, Morhamam Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Kızıluşağı Mahallesi, Yoncalı Mahallesi, Koyuncu Mahallesi, Kuyudere Mahallesi, Kızık Mahallesi, Koçak Mahallesi, Konakbaşı Mahallesi, İsaköy Mahallesi, Karahüyük Mahallesi, Ermişli Mahallesi, Eymir Mahallesi, Güngören Mahallesi, Bahçeli Mahallesi, Bozan Mahallesi, Çavuşköy Mahallesi, Çayırlı Mahallesi, Tatkınık Mahallesi, Tarlacık Mahallesi, Çevreli Mahallesi, Güveçli Mahallesi, Hakverdi Mahallesi, Kuruttaş Mahallesi, Çakmak Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Asar Mahallesi, Asmaca Mahallesi, Aşağısülmenli Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, Yukarısülmenli Mahallesi, Yürektaşı Mahallesi.

YEŞİLYURT İLÇESİ

Tam Gün Kesintisi (09:00 - 17:00): Bindal Mahallesi, Topraktepe Mahallesi, Suluköy Mahallesi, Kendirli Mahallesi, Sütlüce Mahallesi, Tepeköy Mahallesi.

Bindal Mahallesi, Topraktepe Mahallesi, Suluköy Mahallesi, Kendirli Mahallesi, Sütlüce Mahallesi, Tepeköy Mahallesi. Yarım Gün Kesintisi (09:00 - 12:00): İkizce Mahallesi.

BATTALGAZİ İLÇESİ

Uzun Süreli Kesinti (09:00 - 17:00): Uluköy Mahallesi, İsmetiye Mahallesi, Kavaklıbağ Mahallesi, Niyazi Mahallesi.

Uluköy Mahallesi, İsmetiye Mahallesi, Kavaklıbağ Mahallesi, Niyazi Mahallesi. Akşamüstü Kesintisi (09:00 - 16:00): Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi, Çolakoğlu Mahallesi, Kadıçayırı Mahallesi.

PÜTÜRGE İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Etkilenen Mahalleler: Arıtoprak Mahallesi, Esenlik Mahallesi, Körme Mahallesi, Başmezra Mahallesi, Tekederesi Mahallesi, Yazıca Mahallesi.

DOĞANŞEHİR İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 Etkilenen Mahalleler: Kapıdere Mahallesi, Bıçakçı Mahallesi, Gövdeli Mahallesi.

ARAPGİR İLÇESİ

Gündüz Kesintisi (09:00 - 17:00): Yazılı Mahallesi, Eskiarapgir Mahallesi, Alıçlı Mahallesi.

Yazılı Mahallesi, Eskiarapgir Mahallesi, Alıçlı Mahallesi. Alternatif Saat Kesintisi (09:30 - 16:30): Sugeçti Mahallesi.

DOĞANYOL İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

09:00 - 15:00 Etkilenen Mahalleler: Çolak Mahallesi.

YAZIHAN İLÇESİ

Kesinti Saatleri: 09:30 - 16:30

09:30 - 16:30 Etkilenen Mahalleler: Çavuş Mahallesi.

Kesinti saatleri şebeke çalışmasının seyrine göre erken veya geç bitebilir. Vatandaşların elektrikle çalışan hassas cihazlarını kesinti öncesinde prizden çekmeleri önemle rica olunur.