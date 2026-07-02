Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam kaynaklarına göre, yapılan duaların geri çevrilmeyeceği müjdelenen en faziletli vakitler şunlardır:

Seher Vakitleri: Gecenin son üçte biri, yani imsak vaktinden hemen önceki zaman dilimi duaların en çok kabul gördüğü andır.

Gecenin son üçte biri, yani imsak vaktinden hemen önceki zaman dilimi duaların en çok kabul gördüğü andır. Ezan ile Kamet Arası: Peygamber Efendimiz (s.a.s.), ezan okunduktan sonra namaza başlamadan önce yapılan duaların reddedilmeyeceğini bildirmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), ezan okunduktan sonra namaza başlamadan önce yapılan duaların reddedilmeyeceğini bildirmiştir. Secde Anı: Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Bu anlarda içtenlikle yapılan duaların fazileti büyüktür.

Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Bu anlarda içtenlikle yapılan duaların fazileti büyüktür. Cuma Günü (Eşref Saati): Cuma günü içinde gizli olan ve "İcabet saati" olarak adlandırılan o özel vakitte yapılan dualar geri çevrilmez.

2 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya için güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:11

03:11 Güneş: 05:00

05:00 Öğle: 12:35

12:35 İkindi: 16:29

16:29 Akşam: 20:02

20:02 Yatsı: 21:42

Malatya'da yaşayan tüm okurlarımızın cuma gecesini şimdiden tebrik eder, bu mübarek vakitlerde yapacağınız tüm duaların kabul olmasını dileriz