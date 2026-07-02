Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam kaynaklarına göre, yapılan duaların geri çevrilmeyeceği müjdelenen en faziletli vakitler şunlardır:
- Seher Vakitleri: Gecenin son üçte biri, yani imsak vaktinden hemen önceki zaman dilimi duaların en çok kabul gördüğü andır.
- Ezan ile Kamet Arası: Peygamber Efendimiz (s.a.s.), ezan okunduktan sonra namaza başlamadan önce yapılan duaların reddedilmeyeceğini bildirmiştir.
- Secde Anı: Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Bu anlarda içtenlikle yapılan duaların fazileti büyüktür.
- Cuma Günü (Eşref Saati): Cuma günü içinde gizli olan ve "İcabet saati" olarak adlandırılan o özel vakitte yapılan dualar geri çevrilmez.
2 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya için güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:
- İmsak: 03:11
- Güneş: 05:00
- Öğle: 12:35
- İkindi: 16:29
- Akşam: 20:02
- Yatsı: 21:42
Malatya'da yaşayan tüm okurlarımızın cuma gecesini şimdiden tebrik eder, bu mübarek vakitlerde yapacağınız tüm duaların kabul olmasını dileriz
Muhabir: Nisa Taştan