Malatya’da adli inceleme süreçlerinde kritik bir rol üstlenecek ve kapasiteyi büyük oranda artıracak olan Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı yeni hizmet binası projesinde en somut adım atıldı. Geçtiğimiz aylarda 2026 yılı yatırım programına dahil edilerek bütçesi netleşen projenin ihalesi resmi olarak gerçekleştirildi. Gelişmeyi duyuran AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yeni binanın geleneksel adli tıp hizmetlerinin ötesine geçerek son teknoloji ihtisas dairelerine ev sahipliği yapacağını müjdeledi.

YENİ BİNADA NELER OLACAK?

İhale sürecine ilişkin detayları paylaşan Tüfenkci, "Dün (30 Haziran 2026) itibarıyla Malatya Adli Tıp Kurumu binasının ihalesi gerçekleştirildi. İnşallah 1 hafta, 10 gün sonra ihaleyi alan firma açıklanmış olur" ifadelerini kullandı. Yeni binanın donanımı hakkında da bilgi veren Tüfenkci, merkezde sadece geleneksel adli tıp hizmetlerinin verilmeyeceğini; özellikle biyolojik, trafik ve gözlem ihtisas dairelerinin de bu kompleks içinde yer alacağını vurguladı. Bu sayede Malatya, adli tıp analizleri ve teknik incelemelerde çok daha modern ve hızlı bir altyapıya kavuşmuş olacak.

PROJENİN ARKA PLANI VE BÜTÇESİ

2024 yılında ilk adımları atılan ve 13 bin 67 metrekarelik devasa bir alanda tek blok halinde yükselecek olan proje için toplamda 700 milyon liralık bir yatırım öngörülüyor. Projenin finansal seyrine bakıldığında; 2025 yılı sonu itibarıyla kümülatif harcamanın 1 milyon lira seviyesinde kaldığı, ancak asıl ivmenin bu yıl yakalanacağı görülüyor. Nitekim, projenin hızlandırılması amacıyla 2026 yılı yatırım programından Adli Tıp binası için tam 145 milyon lira ödenek ayrılmış durumda.

İhale sürecinin tamamlanması ve önümüzdeki günlerde yüklenici firmanın netleşmesiyle birlikte, inşaat çalışmalarının hız kazanması bekleniyor. Planlamalara göre modern teknik altyapısıyla şehirdeki adli tıp hizmet standardını en üst seviyeye çıkaracak olan Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı binası, planlamalara göre 2027 yılı içerisinde tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacak.