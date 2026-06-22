Malatya’da bugün yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acı haberleri ailelerini ve sevenlerini derinden sarstı. 22 Haziran 2026 itibarıyla şehir mezarlığı ve ilçe mezarlıklarında son yolculuğuna uğurlanan, taziye ziyaretleri başlayan hemşehrilerimizin listesi yayınlandı. Bu acı günde vefat edenlerin yaşları, anne-baba isimleri ve taziye adresleri, akrabaları ve tanıdıkları tarafından internette yoğun şekilde aranıyor. İşte bugün aramızdan ayrılan Kağan Kodaman, Fikriye Karaavcı, Mustafa Sucu ve diğer tüm vatandaşlarımızın ilçe ilçe güncel vefat bilgileri...
İLÇE İLÇE VE MAHALLE MAHALLE MALATYA VEFAT LİSTESİ
BATTALGAZİ İLÇESİ VEFAT EDENLER
- KAĞAN KODAMAN (48)
- Anne / Baba: Sevim / Mehmet
- Taziye Adresi: Kernek Mh. Karagözlüler Camii, Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- EMİR DENİZ (73)
- Anne / Baba: Aliye / Mehmet
- Taziye Adresi: Üçbağlar Mh. Tekeleci Sk. No:19 Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- ELİF ÜZÜM (83)
- Anne / Baba: Hatice / Mahmut
- Taziye Adresi: Beydağı Mh. 1. Bölge TOKİ MD 6 Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- ABUZER SARITAŞ (79)
- Anne / Baba: Zeynep / Abuzer
- Taziye Adresi: Beydağı Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Beydağı Mh. Battalgazi Mezarlığı
- HURİ MENTEŞ (72)
- Anne / Baba: Gıraz / Mehmet
- Taziye Adresi: Düzyol Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Düzyol Mh. Battalgazi Mezarlığı
YEŞİLYURT İLÇESİ VEFAT EDENLER
- EMİNE KARAMAN (98) (Doğum Yeri: Çelikhan)
- Anne / Baba: Ayşe / Memet
- Taziye Adresi: Abdulgaffar Mh. Gülgen Sk. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- MUSTAFA SUCU (96)
- Anne / Baba: Zeynep / Hacı
- Taziye Adresi: Tecde Mh. Beyru Sk. No: 38/1 Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- CUMALİ ALTINKAYNAK (83)
- Anne / Baba: Emine / Mehmet
- Taziye Adresi: Gedik Mh. Hemşeri Sk. No: 9 Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- DİNE KİTLİK (67)
- Anne / Baba: Mukaddes / Veysel
- Taziye Adresi: Turgut Özal Mh. Fahri Kayahan Bulvarı No: 35/6 Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- AYŞE ATAŞ (90) (Doğum Yeri: Palu)
- Anne / Baba: Gani / İbiş
- Taziye Adresi: Koşu Mh. Çekmegil Sk. No: 29/1 Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- FİKRİYE KARAAVCI (95)
- Anne / Baba: Zeynep / Hasan
- Taziye Adresi: Yakınca Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Yakınca Mahallesi Mezarlığı
YAZIHAN VE HEKİMHAN İLÇELERİ VEFAT EDENLER
- CİHAN ŞAHİN (79) - YAZIHAN
- Anne / Baba: Gevrey / Mahmut
- Taziye Adresi: Akyazı Mh. Yazıhan / Malatya
- Defin Yeri: Akyazı Mahallesi Mezarlığı
- VELİ SARIBAŞ (93) - HEKİMHAN
- Anne / Baba: Emine / Mustafa
- Taziye Adresi: Hekimhan / Malatya
- Defin Yeri: Hekimhan İlçe Mezarlığı
Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ile başsağlığı dileriz. Şehrimizin başı sağ olsun.