Malatya’da bugün yaşamını yitiren vatandaşlarımızın acı haberleri ailelerini ve sevenlerini derinden sarstı. 22 Haziran 2026 itibarıyla şehir mezarlığı ve ilçe mezarlıklarında son yolculuğuna uğurlanan, taziye ziyaretleri başlayan hemşehrilerimizin listesi yayınlandı. Bu acı günde vefat edenlerin yaşları, anne-baba isimleri ve taziye adresleri, akrabaları ve tanıdıkları tarafından internette yoğun şekilde aranıyor. İşte bugün aramızdan ayrılan Kağan Kodaman, Fikriye Karaavcı, Mustafa Sucu ve diğer tüm vatandaşlarımızın ilçe ilçe güncel vefat bilgileri...

İLÇE İLÇE VE MAHALLE MAHALLE MALATYA VEFAT LİSTESİ

BATTALGAZİ İLÇESİ VEFAT EDENLER

KAĞAN KODAMAN (48) Anne / Baba: Sevim / Mehmet Taziye Adresi: Kernek Mh. Karagözlüler Camii, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

EMİR DENİZ (73) Anne / Baba: Aliye / Mehmet Taziye Adresi: Üçbağlar Mh. Tekeleci Sk. No:19 Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

ELİF ÜZÜM (83) Anne / Baba: Hatice / Mahmut Taziye Adresi: Beydağı Mh. 1. Bölge TOKİ MD 6 Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

ABUZER SARITAŞ (79) Anne / Baba: Zeynep / Abuzer Taziye Adresi: Beydağı Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Beydağı Mh. Battalgazi Mezarlığı

HURİ MENTEŞ (72) Anne / Baba: Gıraz / Mehmet Taziye Adresi: Düzyol Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Düzyol Mh. Battalgazi Mezarlığı



YEŞİLYURT İLÇESİ VEFAT EDENLER

EMİNE KARAMAN (98) (Doğum Yeri: Çelikhan) Anne / Baba: Ayşe / Memet Taziye Adresi: Abdulgaffar Mh. Gülgen Sk. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

MUSTAFA SUCU (96) Anne / Baba: Zeynep / Hacı Taziye Adresi: Tecde Mh. Beyru Sk. No: 38/1 Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

CUMALİ ALTINKAYNAK (83) Anne / Baba: Emine / Mehmet Taziye Adresi: Gedik Mh. Hemşeri Sk. No: 9 Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

DİNE KİTLİK (67) Anne / Baba: Mukaddes / Veysel Taziye Adresi: Turgut Özal Mh. Fahri Kayahan Bulvarı No: 35/6 Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

AYŞE ATAŞ (90) (Doğum Yeri: Palu) Anne / Baba: Gani / İbiş Taziye Adresi: Koşu Mh. Çekmegil Sk. No: 29/1 Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

FİKRİYE KARAAVCI (95) Anne / Baba: Zeynep / Hasan Taziye Adresi: Yakınca Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Yakınca Mahallesi Mezarlığı



YAZIHAN VE HEKİMHAN İLÇELERİ VEFAT EDENLER

CİHAN ŞAHİN (79) - YAZIHAN Anne / Baba: Gevrey / Mahmut Taziye Adresi: Akyazı Mh. Yazıhan / Malatya Defin Yeri: Akyazı Mahallesi Mezarlığı

VELİ SARIBAŞ (93) - HEKİMHAN Anne / Baba: Emine / Mustafa Taziye Adresi: Hekimhan / Malatya Defin Yeri: Hekimhan İlçe Mezarlığı



Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ile başsağlığı dileriz. Şehrimizin başı sağ olsun.