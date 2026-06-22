Malatya’da sürücülerin uzun süredir zemin bozukluğu nedeniyle şikayetçi olduğu güzergahlardan biri olan Tandoğan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde yol yapım ekipleri çalışmalara başladı.

Kullanıma bağlı yıpranma, altyapı çalışmaları ve mevsimsel faktörler nedeniyle caddenin birçok noktasında derin çökmeler ve çukurlar oluşmuştu. Araç trafiğini olumsuz etkileyen ve sanayi/tamir masraflarını artıran bu durum, çevre halkının da tepkisini çekiyordu. Gelen taleplerin ardından ekipler, caddede zemin düzeltme ve asfalt serim işlemlerini başlattı.

İş makineleriyle başlatılan çalışmalarda, caddenin yer yer çöken zeminleri kazınarak dolgu malzemesiyle destekleniyor. Ardından, ulaşım kalitesini normale döndürmek adına sıcak asfalt serimine geçiliyor.

Çalışmalar süresince caddede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, mahalle sakinleri ve sürücüler caddenin sadece geçici değil, kalıcı olarak sağlam bir altyapıya kavuşmasını bekliyor.