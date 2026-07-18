Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, şehirde endişeye yol açtı. Depremin ardından TRT Haber canlı yayınına bağlanarak kentteki son durumu aktaran Malatya Valisi Seddar Yavuz, asıl dikkat çekici gerçeği yapı stoku üzerinden ilan etti.

Vali Yavuz,

6 Şubat depremlerinden sonra da ilimizde bu anlamda 104 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Dolayısıyla yapı stokumuzu afete dirençli hale getirdiğimizi söyleyebilirim

diyerek yürütülen devasa çalışmalara dikkat çekti.

Depremin hemen ardından sahada olduklarını belirten Vali Yavuz,

Deprem anından itibaren ekiplerimiz saha taramasına başlamış olup şu ana kadar olumsuz bir tespit ve ihbar alınmamıştır. Ciddi bir olumsuzluk beklemiyoruz yapı stokumuzdan dolayı

sözleriyle yüreklere su serpti.

İlk 30 Dakikada Afet Müdahale Planı Devreye Girdi

Afet yönetim planının saniyeler içinde devreye girdiğini belirten Vali Seddar Yavuz, sistemin işleyişini şu sözlerle aktardı:

Hepinizin bildiği gibi afet müdahale planları devreye girer afet anından itibaren. Dolayısıyla 0.30 dakika arasında bütün ekiplerimiz eğitimlidir ve ne yapacağını bilir. Dolayısıyla bu sadece Malatya merkezde değil kırsal mahalleler dahil olmak üzere bütün bir alan taraması gerçekleştirilir, muhtarlarımıza irtibata geçilir.

Sahadaki taramaların belirli bir zaman aldığını ancak koordineli ilerlediğini belirten Yavuz, tüm Malatya'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Valilik Konutunda Sarsıntıyı Hisseden Vali Yavuz Toplantıya Geçti

Sarsıntı anında kendisinin de konutunda olduğunu ve depremi bizzat hissettiğini dile getiren Vali Yavuz, panik havasının önüne geçmek için önemli mesajlar verdi. Bugünün kendisi için de ayrı bir önemi olduğunu belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

Tabii ki ben Malatya'da bugün itibariyle tam 2. yıl dönümü bugün benim göreve başlamamın. Dolayısıyla hep Malatya'dayım. Konutundayım, valilik konutundaydım. Sarsıntıyla beraber tabii ki ben de sarsıntıyı hissettim. Dolayısıyla süratle ekiplerimizle haberleşiyoruz anlık olarak. Herkes görevinin başına hareket ediliyor. Biz de bir müddet sonra bu organizasyonu yaptıktan sonra afet koordinasyon merkezinde toplantımıza geçip süreci elbette takip ediyoruz.

"Riskli Yapılardan Uzak Durun"

6 Şubat depremlerinin bölge halkı üzerinde bıraktığı psikolojik etkiye değinen Vali Seddar Yavuz, toplumsal bilincin önemini vurgulayarak vatandaşlara sakinlik çağrısında bulundu:

Afetlerde sakin kalmak en önemli hususlardan bir tanesidir. Ama 6 Şubat depremleri ve sonrası meydana gelen depremler vesilesiyle insanlarımızın depremden etkilenme oranı daha yüksektir. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Eğitimleri boşa yapmıyoruz. Eğitimleri afet sırasında hepimiz uygulayalım diye yapıyoruz. Dolayısıyla bilinçli toplum aynı zamanda kendini koruyabilen toplumlardan bir tanesi demektir.

Vali Yavuz, her ne kadar olumsuz bir ihbar olmasa da tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek açıklamalarını şu hayati uyarıyla noktaladı:

Malatyalı hemşehrilerimize daha sakin olmalarını, dolayısıyla eğer herhangi bir şekilde riskli bir yapı görüyorlarsa bu yapılardan da uzak durmaları elbette tavsiyemizdir. Ancak tekrar ifade ediyorum, Malatya'da şu ana kadar olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir ihbar alınmadı. Ama vatandaşlarımızın özellikle sakin, dikkatli olmalarını da tabii ki tavsiye ediyoruz.