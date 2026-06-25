Temmuz ayına sayılı günler kala, milyonlarca vatandaşın kilitlendiği emekli maaşı zammı konusunda masadaki rakamlar şekillenmeye başladı.

Açıklanan kümülatif verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için netleşen enflasyon farkı yüzde 16,61'e ulaştı. Bu oran, mevcut durumda 20 bin lira seviyesindeki en düşük emekli aylığının net 23 bin 233 liraya yükseldiğini gösteriyor. Ekonomi yönetiminin masasında ise bu verilerin refah payı dokunuşlarıyla yüzde 18 ila yüzde 25 aralığına çekileceği üç farklı senaryo bulunuyor.

PEKİ, BU SENARYOLAR NE?

Masadaki ilk senaryo, artışın yüzde 18 seviyesinde kalması durumunda en düşük emekli aylığının yaklaşık 3 bin 600 lira artışla net 23 bin 600 liraya çıkmasını öngörüyor. İkinci formülde ise zammın psikolojik eşik olan yüzde 20’ye tamamlanması ve taban aylığın 24 bin lira olması hesaplanıyor. En yüksek beklentiyi oluşturan üçüncü senaryoda ise refah payı veya seyyanen destekle oranın yüzde 25’e yükseltilmesi ve en düşük maaşın 25 bin lira yapılması gündemde yer alıyor.

KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ İÇİN MECLİS ONAYI ŞART

Yapılacak zammın emeklilerin cebine tam olarak yansıyabilmesi için kök maaş düzenlemesi büyük bir önem taşıyor. Enflasyon farkı doğrudan kök aylıklara eklendiği için, taban maaş sınırının kanunla yükseltilmesi adına TBMM komisyonu, Genel Kurul onayı ve Resmi Gazete süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Milyonların beklediği kesin rakamlar ve yeni taban maaşlar, resmi verilerin ardından Meclis'e sunulacak kanun teklifiyle resmiyet kazanacak. Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.