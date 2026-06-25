Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemelerle birlikte birçok kurumun yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi. Elektrik piyasasından enerji kurumlarına, kamu iktisadi teşebbüslerinden ithalat denetimlerine kadar geniş bir alanda yapılan düzenlemeler kamuoyunun gündemine geldi.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ – YÖNETMELİKLER

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler şu şekilde sıralandı:

–– Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Burs Programlarına İlişkin Yönetmelik

–– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ödül Programı ve Etkinlik Desteklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/35)

İLAN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise şu başlıklar yer aldı:

– Yargı ilanları

– Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

– Çeşitli ilanlar

– T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

Yapılan düzenlemelerin özellikle enerji, kamu alımları ve ithalat denetimi alanlarında önemli değişiklikler getirmesi bekleniyor. Söz konusu yönetmeliklerin ilgili kurumlar tarafından uygulanmaya başlanacağı bildirildi.