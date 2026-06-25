Türkiye genelinde gece ve sabah saatlerinde meydana gelen sismik hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar az önce deprem mi oldu? sorusuna yanıt ararken, Kandilli Rasathanesi verilerine göre farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem kaydedildi. Özellikle Malatya’da yaşanan sarsıntılar bölge halkı tarafından yakından hissedildi.

MALATYA VE ÇEVRESİNDEKİ DEPREMLER

Listede Malatya’nın Akçadağ ve Yeşilyurt ilçelerinde meydana gelen depremler öne çıktı:

AKÇADAĞ (Çevirme): Saat 05:19 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 11.8 km

AKÇADAĞ (Ortaköy): Saat 05:03 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 17.5 km

YEŞİLYURT (Salkonak): Saat 03:32 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 12.3 km

Bu sarsıntıların düşük şiddetli olduğu ve herhangi bir olumsuzluk oluşturmadığı bildirildi.

25 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

GÜRÜN (Sivas): Saat 06:57 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 16.2 km

ILGIN (Konya): Saat 06:32 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 8.9 km

ÇAMELİ (Denizli): Saat 06:28 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 5.0 km

SİMAV (Kütahya): Saat 05:29 | Şiddet: 0.9 | Derinlik: 16.2 km

GÖKSU (Kahramanmaraş): Saat 04:49 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 5.0 km

YUNANİSTAN: Saat 04:19 | Şiddet: 3.1 | Derinlik: 9.2 km

EGE DENİZİ: Saat 04:08 | Şiddet: 3.3 | Derinlik: 13.7 km

SINDIRGI (Balıkesir): Saat 03:55 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 13.2 km

OSMANİYE (Düziçi): Saat 03:12 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 10.0 km

TEKİRDAĞ (Marmara Denizi açıkları): Saat 03:06 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 12.2 km

KAYSERİ (Pınarbaşı): Saat 01:56 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 5.0 km

MUĞLA: Saat 01:28 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 9.7 km

KAHRAMANMARAŞ (Göksun): Saat 01:09 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 5.0 km

Yetkililer, özellikle aktif fay hatları üzerinde bulunan Malatya ve çevresinde zaman zaman düşük şiddetli sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini vurguladı.