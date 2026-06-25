Malatya’da enerji altyapısında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 Haziran 2026 tarihinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. Farklı saat aralıklarında yapılacak çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahalle belirli sürelerle elektriksiz kalacak.

DARENDE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Heyiketeği Mahallesi

Saat: 10.00 – 17.00

Çalışma: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

ARAPGİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Hezenek Mahallesi

Hocalı Mahallesi

Yukarıulupınar Mahallesi

Gözelı Mahallesi

Aşağıulupınar Mahallesi

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Kayakesen Mahallesi

Melekbaba Mahallesi (09.00 – 12.00)

Şehitfevzi Mahallesi

Karakavak Mahallesi

Tecde Mahallesi

Salköprü Mahallesi

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

BATTALGAZİ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Kadıçayırı Mahallesi

Hidayet Mahallesi

Şehitfevzi Mahallesi

Taştepe Mahallesi

Hasırcılar Mahallesi

Karakaşçiftliği Köyü Mahallesi

Boran Mahallesi

Niyazi Mahallesi

Kavaklıbağ Mahallesi

Alacakapı Mahallesi

Bahçelievler Mahallesi

Dolamantepe Mahallesi

Karabağlar Mahallesi

Karahal Mahallesi

Meydanbaşı Mahallesi

Toptaş Mahallesi

Yeni Mahalle

Orduzu Mahallesi

Karatepe Mahallesi

Karaköy Mahallesi

Adagören Mahallesi

Ağılyazı Mahallesi

Alişar Mahallesi

Çolakoğlu Mahallesi

Kadıçayırı Mahallesi

Kemerköprü Mahallesi

Kuluşağı Mahallesi

Şişman Mahallesi

Toygar Mahallesi

Yarımcahan Mahallesi

Kapıkaya Mahallesi

Hisartepe Mahallesi

Merdivenler Mahallesi

Pelitli Mahallesi

Tanışık Mahallesi

Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi

Bulutlu Mahallesi

Saat: 09.00 – 16.00 / 09.00 – 17.00

Çalışma: İşletme Bakım Çalışması (Ekip / Müteahhit)

Yetkililer, planlı elektrik kesintilerinin belirtilen saat aralıklarında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtirken, vatandaşların elektrik kesintilerine karşı tedbirli olmaları istendi. Özellikle elektrikli cihazların korunması ve günlük planlamaların kesinti saatlerine göre yapılması tavsiye edildi.