Malatya’da enerji altyapısında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 Haziran 2026 tarihinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. Farklı saat aralıklarında yapılacak çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahalle belirli sürelerle elektriksiz kalacak.
DARENDE İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER
Heyiketeği Mahallesi
Saat: 10.00 – 17.00
Çalışma: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
ARAPGİR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER
Hezenek Mahallesi
Hocalı Mahallesi
Yukarıulupınar Mahallesi
Gözelı Mahallesi
Aşağıulupınar Mahallesi
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
YEŞİLYURT İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER
Kayakesen Mahallesi
Melekbaba Mahallesi (09.00 – 12.00)
Şehitfevzi Mahallesi
Karakavak Mahallesi
Tecde Mahallesi
Salköprü Mahallesi
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
BATTALGAZİ İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER
Kadıçayırı Mahallesi
Hidayet Mahallesi
Şehitfevzi Mahallesi
Taştepe Mahallesi
Hasırcılar Mahallesi
Karakaşçiftliği Köyü Mahallesi
Boran Mahallesi
Niyazi Mahallesi
Kavaklıbağ Mahallesi
Alacakapı Mahallesi
Bahçelievler Mahallesi
Dolamantepe Mahallesi
Karabağlar Mahallesi
Karahal Mahallesi
Meydanbaşı Mahallesi
Toptaş Mahallesi
Yeni Mahalle
Orduzu Mahallesi
Karatepe Mahallesi
Karaköy Mahallesi
Adagören Mahallesi
Ağılyazı Mahallesi
Alişar Mahallesi
Çolakoğlu Mahallesi
Kadıçayırı Mahallesi
Kemerköprü Mahallesi
Kuluşağı Mahallesi
Şişman Mahallesi
Toygar Mahallesi
Yarımcahan Mahallesi
Kapıkaya Mahallesi
Hisartepe Mahallesi
Merdivenler Mahallesi
Pelitli Mahallesi
Tanışık Mahallesi
Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi
Bulutlu Mahallesi
Saat: 09.00 – 16.00 / 09.00 – 17.00
Çalışma: İşletme Bakım Çalışması (Ekip / Müteahhit)
Yetkililer, planlı elektrik kesintilerinin belirtilen saat aralıklarında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtirken, vatandaşların elektrik kesintilerine karşı tedbirli olmaları istendi. Özellikle elektrikli cihazların korunması ve günlük planlamaların kesinti saatlerine göre yapılması tavsiye edildi.