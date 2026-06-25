Güvenli liman olarak görülen altın, hem yatırımcılar hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Malatya Kuyumcular Odası tarafından paylaşılan son verilere göre altın fiyatlarında yeni seviyeler oluştu. Peki, 24 ayar gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ve bilezik fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...

MALATYA GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Malatya Kuyumcular Odası canlı piyasa ekranına göre altın fiyatları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5: Alış 96.700 TL — Satış 101.100 TL

Ata Lira: Alış 39.790 TL — Satış 41.600 TL

Liralık Altın: Alış 38.680 TL — Satış 40.440 TL

Yarım Altın: Alış 19.340 TL — Satış 20.220 TL

Çeyrek Altın: Alış 9.670 TL — Satış 10.110 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.360 TL — Satış belirtilmedi

22 Ayar Bilezik: Alış 5.460 TL — Satış 5.900 TL

24 Ayar Altın: Alış 5.960 TL — Satış 6.180 TL

Altın piyasasında dalgalı seyir sürerken, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatırımcılar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Uzmanlar, fiyat hareketliliği nedeniyle alım-satım işlemlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.