Malatya'da mesai saatleri dışında ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar için nöbetçi eczaneler belli oldu. Sağlık hizmetlerine erişimin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla görevlendirilen eczaneler, gece saatlerinde ve resmi tatillerde vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Acil reçetelerden kronik hastalık ilaçlarına kadar birçok sağlık ihtiyacının karşılanabileceği nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgileri şöyle:

AKADEMİ ECZANESİ

Adres: Fırat Mahallesi Hastane Caddesi No:60, Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı

Telefon: 0544 325 61 21

NİSA ECZANESİ

Adres: Sarıcıoğlu Mahallesi Taştepe Caddesi, Çarşamba Pazarı Sokağı sonu

Telefon: 0422 321 11 14

İPEK BEGÜM ECZANESİ

Adres: İnönü Mahallesi Abdulkadir Eriş Caddesi No:25/A (Tektut Kebap ilerisi, İstasyon ASM karşısı)

Telefon: 0507 788 55 45

TOLGA ECZANESİ

Adres: Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi No:226/C, Tecde

Telefon: 0422 351 19 18

AKSU ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi 15/B, Battalgazi Semt Polikliniği karşısı, Battalgazi/Malatya

Telefon: 0506 443 34 44

Belirtilen eczaneler 24 saat boyunca nöbetçi olarak hizmet verecek. Vatandaşların olası yoğunluklara karşı eczaneye gitmeden önce telefonla bilgi almaları tavsiye ediliyor.