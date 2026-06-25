Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bildirildi. Öğle saatlerinden sonra özellikle Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Malatya ve Adıyaman çevrelerinde ise yağış beklenmezken, öğleden sonra rüzgârın zaman zaman kuvvetli esebileceği uyarısında bulunuldu.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji verilerine göre bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların artması nedeniyle vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları istendi.
RÜZGÂR ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK
Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, öğle saatlerinden sonra Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli rüzgâr görülebileceği tahmin ediliyor.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece
Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece
Arapgir: Parçalı ve az bulutlu, 30 derece
Arguvan: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece
Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu, 35 derece
Darende: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece
Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu, 32 derece
Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece
Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece
Kale: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece
Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu, 29 derece
Pütürge: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece
Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu, 36 derece
Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece.