Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bildirildi. Öğle saatlerinden sonra özellikle Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Malatya ve Adıyaman çevrelerinde ise yağış beklenmezken, öğleden sonra rüzgârın zaman zaman kuvvetli esebileceği uyarısında bulunuldu.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji verilerine göre bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların artması nedeniyle vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları istendi.

RÜZGÂR ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, öğle saatlerinden sonra Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli rüzgâr görülebileceği tahmin ediliyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu, 30 derece

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu, 35 derece

Darende: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu, 32 derece

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece

Kale: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu, 29 derece

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu, 33 derece

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu, 36 derece

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu, 34 derece.