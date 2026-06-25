Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre sigorta; meydana gelen zararın yalnızca riske maruz kalan kişinin üzerinde kalmasını önleyen, sigortalıların ödediği primlerden karşılanan tazminat sistemiyle zararların paylaşılmasını sağlayan bir yardımlaşma modelidir.

İslam dininin sosyal ve ekonomik hayata yönelik düzenlemelerinde karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle sigorta sistemi, temel amacı itibarıyla İslam’ın öngördüğü yardımlaşma anlayışına aykırı görülmemektedir.

Günümüzde ticaret başta olmak üzere birçok ekonomik ilişkinin küresel bir yapıya kavuştuğuna dikkat çeken Din İşleri Yüksek Kurulu, ticari sigortanın bulunmamasının önemli riskler doğurabileceğini ve Müslümanların ekonomik açıdan mağduriyet yaşamasına neden olabileceğini belirtmektedir.

DİYANET'İN SİGORTA KARARI

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2005/64 sayılı kararına göre:

* Sosyal sigortalar caizdir.

* Karşılıklı sigortalar caizdir.

* Ticari sigortalar caizdir.

* Kâr payı esasına göre çalışan birikimli hayat sigortaları, yatırılan primlerin dinen helal alanlarda değerlendirilmesi şartıyla caizdir.

* Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi, fonların helal alanlarda değerlendirilmesi durumunda caizdir.

* Konusu din tarafından yasaklanmış faaliyetleri kapsayan sigortalar ise caiz değildir.

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