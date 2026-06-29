Deprem sonrası kentsel dönüşüm ve altyapı projelerinin yoğun şekilde yürütüldüğü Malatya’da, çevre ve halk sağlığını tehdit eden görüntüler endişe yaratıyor. Merkez Beydağı Mahallesi’nde hayata geçirilen Güney Kuşak Yolu alternatif yol güzergahı çalışmaları bölge halkı için büyük önem taşırken, çalışma sahalarının yanı başında aylardır temizlenmeyen moloz dağları büyük bir tezat oluşturuyor.

ADRES ADRES ENKAZ RAPORU "KASIM'DAN BERİ KALDIRILMADI"

Busabah Medya olarak bize ulaşan şikayet ve bölgeden tarafımıza gönderilen video kayıtları, mahallenin birçok işlek caddesi ve sokağının aylardır enkaz yığınlarının esiri olduğunu doğruluyor. Mahalle halkının acilen temizlenmesini talep ettiği noktalar ise adres adres şu şekilde sıralanıyor:

Şehit Sait Korkmaz Caddesi: Güney Kuşak Yolu’na alternatif yol çalışmasının başlatıldığı bu bölgede, geçen yılın Kasım ayında yıkımı gerçekleştirilen binanın enkazı halen yerinden kaldırılmadı.

Güney Kuşak Yolu’na alternatif yol çalışmasının başlatıldığı bu bölgede, geçen yılın Kasım ayında yıkımı gerçekleştirilen binanın enkazı halen yerinden kaldırılmadı. Zahid Sokak ve Nevbahar Sokak: Merkez Beydağı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan evlerin molozları sokak ortasında durmaya devam ediyor. Üstelik söküm işlemleri yapılan ancak tamamen yıkılıp temizlenmeyen yapılar da tehlike saçıyor.

Merkez Beydağı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan evlerin molozları sokak ortasında durmaya devam ediyor. Üstelik söküm işlemleri yapılan ancak tamamen yıkılıp temizlenmeyen yapılar da tehlike saçıyor. İbrahim Paşa Sokağı ve Mehmet Akif Caddesi: Mahallenin bu önemli noktalarında da çevreye gelişigüzel saçılan ve temizlenmeyen moloz yığınları hem ulaşımı zorlaştırıyor hem de kirlilik yaratıyor.

MAHALLE SAKİNLERİ YAZ SICAKLARINDA SALGIN HASTALIK TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA

Bölgede yaşayan vatandaşlar, mahallede sürdürülen kentsel dönüşüm ve yol genişletme hamlelerinin geride bırakılan molozlar nedeniyle gölgelendiğini belirtiyor. Aylardır hiçbir müdahalede bulunulmadan kaderine terk edilen enkaz yığınlarının yaz sıcaklarının bastırmasıyla birlikte tam bir çevre felaketine dönüştüğünü ifade eden mahalle sakinleri, durumun vahametine dikkat çekiyor.

Yıkımı yarım kalan ya da söküldüğü halde tamamen ortadan kaldırılmayan binaların yarattığı kirlilik nedeniyle Beydağı Mahallesi’nde ciddi bir haşere istilası baş göstermiş durumda. Mahalle sakinleri, enkazların etrafında yoğunlaşan böcek ve sinek popülasyonunun halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaştığını vurgulayarak, acil önlem alınmazsa mahallede salgın hastalıkların başlayabileceğinden endişe ediyor. Bölgeye yeterli ilginin gösterilmediğini ve sorunla baş başa bırakıldıklarını dile getiren vatandaşlar, yetkililerin bu kronikleşen enkaz kabusuna bir an önce son vermesini ve seslerinin duyulmasını bekliyor.

Malatya genelinde sürdürülen dönüşüm projelerinin koordineli ve çevreye zarar vermeden yürütülmesini isteyen Beydağı Mahallesi sakinleri, hem halk sağlığının korunması hem de mahallenin bu enkaz görüntüsünden kurtulması için yetkili kurumların acilen enkaz kaldırma çalışmalarını tamamlamasını bekliyor.