Kayseri’de güne feci bir kaza haberiyle başlandı. Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. İlk bilgilere göre kazada ölü ve yaralılar bulunurken, çarpışmanın şiddetiyle alev alan bir otomobil demir yığınına döndü.

KAYSERİ - PINARBAŞI YOLUNDA CAN PAZARI

Edinilen bilgilere göre kaza, Kayseri - Pınarbaşı karayolu girişinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 araç, karayolunda çarpışarak zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın hemen ardından araçlardan biri aniden alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili gören diğer sürücüler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması başlattı. Ancak yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Feci kazanın ardından Kayseri - Pınarbaşı yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik güçleri olası başka bir kazayı önlemek amacıyla yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerine göre, feci kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığına yönelik incelemeler sürüyor.

Kazanın oluş nedeni, sürücü hataları veya yol kusurları jandarma ekiplerinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili resmi makamlardan gelecek olan net ölü ve yaralı sayısı açıklaması bekleniyor. Gelişmeler anlık olarak aktarılacaktır.