Son dakika gelişmesi… Edinilen ilk bilgilere göre, Doğanşehir ilçesinde ilerleyen yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle birlikte otobüs yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle araçta büyük hasar oluştu.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralılara müdahale etmeye başladı.

Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Malatya’daki çeşitli hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin net bilgilerin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.