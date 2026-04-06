Malatya’da uzun süredir devam eden trafik yoğunluğu, sürücü hataları ve kuralsız davranışlarla daha da içinden çıkılmaz hale geliyor. Özellikle deprem sonrası süreçte artan araç sayısı ve düzensiz trafik akışı, şehirde ulaşımı zorlaştırırken, bazı sürücülerin vurdumduymaz tavırları tehlikeyi büyütüyor.



Malatya genelinde en çok şikayet edilen konuların başında ani ve kontrolsüz şerit değişimleri geliyor. Trafikte ilerleyen araçların arasına mesafe bırakmadan giren sürücüler, hem akışı yavaşlatıyor hem de zincirleme kazalara davetiye çıkarıyor.



Uzmanlar, bu tür işgüzar sürüş davranışlarının sadece trafik akışını bozmakla kalmadığını, aynı zamanda ciddi kazalara yol açabileceğini belirtiyor. Kurallara uymayan sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske attığı vurgulanıyor.



Yetkililer ise sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırarak, özellikle yoğun saatlerde ani manevralardan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor. Trafikte sabır ve kurallara uyumun hayati önem taşıdığı bir kez daha hatırlatılıyor.