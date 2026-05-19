Malatya’da 19 Mayıs coşkusu Sümer Park’ı salladı! Gençlerin müthiş şovunu gördünüz mü?

Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in katılımıyla Malatya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebeti ile gerçekleşen törende, milli mücadelenin 107. yıl dönümü büyük bir gururla kutlandı.
Malatyalı gençlerin sahneye koyduğu muhteşem şovlar ise töreni adeta süsledi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Sümer Park önündeki 19 Mayıs resmi töreninde gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu.
19 Mayıs kutlamalarında sahne alan Malatyalı genç jimnastikçiler, sergiledikleri esneklik ve zorlu hareketler sergiledi.
Tatamiye çıkan Malatya Gençlik ve Spor Kulübü karate sporcuları, sergiledikleri katlar ve tekniklerle savunma sanatındaki ustalıklarını gözler önüne serdi.
Sümer Park önündeki tören alanında adeta birer şövalye gibi mücadele eden Malatyalı eskrim sporcuları, spordaki zarafeti ve hızı başarıyla sergiledi.
Ata sporumuz güreşin Malatya'daki genç temsilcileri, 19 Mayıs'a özel hazırladıkları gösteriyle minder üstünde adeta gövde gösterisi yaptı.
Ringlerin sert sporu Muaythai, Malatya'daki kutlamalarda gençlerin enerjik ve disiplinli koreografisiyle en çok dikkat çeken branşlardan biri oldu.