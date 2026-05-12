Malatya’nın yeni ticaret rotasında son durum! 51. Ada'da hangi esnaflar yer alacak?

Malatya merkezdeki büyük dönüşümün en önemli halkalarından biri olan 51. Ada projesi tamamlandı. Kuyumcular Çarşısı’na komşu konumu ve dikkat çeken kiremit rengi mimarisiyle şehre modern bir kimlik kazandıran projede, karma ticaret modeli uygulanacak. Başta ayakkabıcılar olmak üzere pek çok farklı sektörden esnafın yer alacağı bu yeni merkez, bölge ekonomisinin yeni lokomotifi olmaya hazırlanıyor.
Malatya’da ticari hayatın nabzını tutan merkez bölgesinde, değişim rüzgarları esiyor. Kuyumcular Çarşısı’nın hemen arka kısmında yer alan ve mimarisiyle dikkat çeken 51. Ada projesi, çehresini değiştirmeye aday olan kiremit rengi dükkanları ile birlikte kapılarını yeni sahiplerine açıyor.
KARMA TİCARET MODELİ UYGULANACAK
Saha alanında yürütülen çalışmalarda görevli bulunan mimar Sinan Çakmak, bölgedeki son durumu ve projenin geleceğini ilk kez paylaştı. Sadece tek bir sektöre değil, zengin bir esnaf çeşitliliğine ev sahipliği yapacak olan dükkanlarda "Karma Ticaret" modeli uygulanacak.
Özellikle ayakkabıcı esnafının ağırlıklı olarak yer alacağı bu yeni merkezde, farklı sektörlerden işletmelerin de bir araya getirilmesi planlanıyor. İç mekan hazırlıkları devam ederken, proje alanında sadece çevre düzenlemesiyle ilgili rötuş niteliğindeki ufak tefek eksiklikler kaldı.
GELENEKSEL ÇARŞI KÜLTÜRÜ MODERN BİR VİZYONLA BİRLEŞİYOR
Objektiflerde görüldüğü üzere, dükkânların geniş cam cepheleri ve kiremit tonlarındaki estetik dış cephe kaplamaları, Malatya’nın geleneksel çarşı kültürünü modern bir vizyonla birleştiriyor. Çevre düzenlemesinin de tamamlanmasıyla birlikte 51. Ada’nın, şehrin en uğrak noktalarından biri haline gelmesi öngörülüyor.