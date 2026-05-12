Malatya’nın yeni ticaret rotasında son durum! 51. Ada'da hangi esnaflar yer alacak?

Malatya merkezdeki büyük dönüşümün en önemli halkalarından biri olan 51. Ada projesi tamamlandı. Kuyumcular Çarşısı’na komşu konumu ve dikkat çeken kiremit rengi mimarisiyle şehre modern bir kimlik kazandıran projede, karma ticaret modeli uygulanacak. Başta ayakkabıcılar olmak üzere pek çok farklı sektörden esnafın yer alacağı bu yeni merkez, bölge ekonomisinin yeni lokomotifi olmaya hazırlanıyor.

Muhabir: NİSA TAŞTAN