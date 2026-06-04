Malatya Orduzu Göleti’nde korkulan olmadı!

Geçtiğimiz yıllarda iklim değişikliği ve yetersiz yağışlar nedeniyle su seviyesi kritik noktalara gerileyen Orduzu Göleti, Malatyalıları derinden üzüyordu. Ancak kış ve bahar aylarında etkili olan yoğun kar ve sağanak yağışlar dengeleri tamamen değiştirdi.
Uzmanlar, su seviyesindeki bu ani yükselişin sadece görsel bir şölen sunmadığını, aynı zamanda bölgesel ekosistemi de kurtardığını belirtiyor. Göletin yeniden dolması, sucul yaşamın canlanmasına ve bölgeyi göç rotası olarak kullanan kuş türlerinin geri dönmesine zemin hazırladı.
"ESKİ GÜNLERİNE YENİDEN KAVUŞTU"
Gölet çevresinde yürüyüş yapan doğaseverler, manzara karşısında büyülenmiş durumda. Hafta sonu yoğunluğunun şimdiden başladığı bölgede vatandaşlar durumu şu sözlerle özetliyor:
"Bir ara göletin tamamen kuruyacağından korkuyorduk. Neyse ki bu yılki yağışlar can suyu oldu. Orduzu’yu yeniden böyle cıvıl cıvıl ve su dolu görmek harika bir duygu. Eski günlerindeki o büyüleyici manzaraya yeniden kavuştu."
MALATYA TURİZMİ İÇİN BÜYÜK KAZANÇ
Orduzu Göleti, çevresindeki yeşil alanlar, mesire yerleri ve yürüyüş yollarıyla Malatya’nın akciğeri konumunda. Su seviyesinin maksimuma yaklaşması, yaz sezonu öncesi kent turizmi ve yerel işletmeler için de büyük bir doping etkisi yaratacak gibi görünüyor.
YETKİLİLER UYARIYOR
Yağışların bu ivmeyle devam etmesi halinde su seviyesinin daha da optimize olacağını belirten yetkililer, yine de vatandaşların gölet çevresindeki güvenlik şeritlerine ve uyarılara dikkat etmesi gerektiğinin altını çiziyor.