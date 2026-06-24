Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bisikletli bir vatandaşı fark etti. Sürücü, trafik kurallarına uyarak bisikletliye yol vermek amacıyla aracını durdurdu.

ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRAN ARAÇ REFÜJE UÇTU!

Ancak aynı istikamette arkadan gelen ve öndeki aracın yaya geçidinde durduğunu son anda fark eden başka bir otomobil sürücüsü, arkadan çarpışmayı önlemek için ani bir manevra yaptı. Sürücünün sert bir şekilde direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan otomobil, yolun ortasındaki refüje çıkıp karşı şeride geçerek durabildi.

FACİA KIL PAYI ATLATILDI

Otomobilin karşı şeride uçtuğu esnada karşı yönden başka bir aracın gelmiyor oluşu olası bir kafa kafaya çarpışma faciasını önledi. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçlarda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

KORKU DOLU ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Tandoğan Mahallesi'ni ayağa kaldıran o akılalmaz görüntü, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; bisikletlinin yaya geçidinden geçmeye çalıştığı, ilk aracın kurallara uyarak durduğu ve arkadan hızla gelen otomobilin çarpmamak için refüjü aşıp karşı şeride savrulduğu o tehlikeli saniyeler net bir şekilde yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.