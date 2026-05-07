Malatya’da tozu hapseden, depremden kaçıran dahiyane fikirler!

Malatya’da eğitim gören ortaokul öğrencileri, teorik bilgilerini hayata dokunan projelere dönüştürerek yeteneklerini Bilim Fuarında sergiledi. TÜBİTAK 4006 destek programı çerçevesinde düzenlenen fuarda, özellikle deprem sonrası ihtiyaçlara yönelik geliştirilen "Deprem Kaydırağı" ve toz kirliliğine savaş açan "Toztut" gibi projeler dikkat çekti. Gençlerin toplumsal sorunlara çözüm üretme gayretiyle hazırladığı 8 farklı çalışma, ziyaretçilerden tam not aldı.
AKILLI BASTON
Görme engelliler için akıllı baston tasarlayan Öğretmenler Ortaokulu öğrencilerinden İbrahim Arı ve İsmail Çay, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Arı ve Çay şu ifadeleri kullandı:
“Bu projede normal bir görme engelli bastonuna çeşitli elektronik cihazlar ve tekerlek entegre edilerek, baston akıllı hale getirildi. Bu bastonda kızılötesi ışınla çalışan sensör, şerit takip etmede ve ultrasonik mesafe sensörü ise önde belli bir mesafede bir engeli algılamada kullanılmıştır. Böylece akıllı bastonun önüne bir engel çıktığında sesli uyarı vermektedir.”
DOKU TASARLAMA
Doku tasarlıyorum adlı proje geliştiren Yalçın Koreş Ortaokulu öğrencilerinden Derin Kanat ve Muhammed Eren Yıldırım, bu çalışmada öğrencilerin doğada bulunan biyolojik yüzey dokularını gözlemleyip tanımasını, doğal ve canlı yapıların ayrıntılarını fark etmesini, doğadaki çeşitliliği estetik bir bakış açısıyla yorumlayarak özgün tasarımlar geliştirmesini amaçlamaktadır.
TOZTUT PROJESİ
Toztut projesini geliştiren Şehit Zekeriya Bitmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden İsmail Saki Kibar ve Doğa Öntuğ, tasarlanan Toztut sitemiyle yapılan deneyler sonucunda, ortamdaki toz yoğunluğunu yaklaşık 2 dakika içerisinde yüzde 68 oranında azalttığını kanıtladılar. Öğrenciler, proje kapsamında özellikle afet bölgesinde asbestli ve zararlı tozları hapsetmede yüksek başarı sağladığını gösterdiler.
DEPREM KAYDIRAĞI
Rıdvan Mertöz Ortaokulu öğrencilerinden Muhammed Yağız karipkız ve Muhammed Kurtuluş Tok, Deprem Kaydırağı projesi hakkında bilgiler paylaştılar. Öğrenciler, “6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerde binlerce can kaybı yaşadık. Deprem sırasında merdiven ve asansörler tehlikeli durumdalar. Deprem esnasında sallantıyla birlikte otomatik olarak bir kaydırak yukarıdan aşağıya doğru açılıyor. İnsanların bu kaydıraktan güvenilir ve hızlı bir şekilde aşağıya inmesini sağlıyor” dedi.
BAKIR İLE KAPLIYORUM, GÜZELLEŞTİRİYORUM
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Abdullah Ünlü, Beyza Özdemir, Elif İkra Çetinkaya projelerinin amacını şu ifadelerle dile getirdiler. “Amacımız korozyon nedeniyle estetik ve işlevsel değerini kaybetmiş paslı metallerin elektroliz yöntemiyle temizlenmesi ve bakırla kaplanarak yeniden kullanılabilir hale getirilmesidir.”
ŞEHRİM BENİMLE ÜNLÜDÜR
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Asel Kartal, Elif Erva Duk, Fatıma Zehra Öztürk ve Zeynep Özcan, “Şehrim Benimle Ünlüdür” adlı projenin amacından bahsettiler. Öğrenciler, “Malatya ve 4 pilot ilin yerel kültürü ve değerleri hakkındaki bilgi düzeylerini modern ve etkileşimli bir yöntemle ölçmek ve artırmaktır. Proje kapsamında haber bülteni konseptine dayalı görsel materyaller hazırlanmıştır.”
ŞİFRE ÇARKI İLE MATEMATİKSEL KODLAMA
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Abdullah Kaçan, Ali Mirza Adıgüzel, Egemen Sevinç, projeleri hakkında şu detaylı bilgileri paylaştılar. “Şifreleme bilginin yetkisiz kişilerin kullanımını engellemek için bilgiyi gizleme tekniğidir. Tasarlamış olduğumuz şifreleme web sayfalarında kullanılabilir. Mesajlaşma uygulamalarında kullanılabilir. Bu şifreleme tekniğiyle hem bilgilerimiz daha güvenilir kalır hem de istenmeyen kişilerin bilgilerimize ulaşması engellenir.”
YERYÜZÜNÜN HİKAYESİ: JEOMORFOLOJİYİ KEŞFEDİYORUZ
Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Ayşe Sena Ağar, Ayşe Defne Birsen, Mehmet Ali Çil projeleri hakkında şu bilgileri verdiler. Bu proje ile jeomorfolojinin coğrafyanın bir alt dalı olduğunu vurgulayan öğrenciler, yerküre şekillerini ve jeomorfolojik süreçleri uygulamalı olarak öğrenmelerini amaçlamaktadır.
Malatya’da tozu hapseden, depremden kaçıran dahiyane fikirler!
