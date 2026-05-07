Malatya’da tozu hapseden, depremden kaçıran dahiyane fikirler!

AKILLI BASTON



Görme engelliler için akıllı baston tasarlayan Öğretmenler Ortaokulu öğrencilerinden İbrahim Arı ve İsmail Çay, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Arı ve Çay şu ifadeleri kullandı:



“Bu projede normal bir görme engelli bastonuna çeşitli elektronik cihazlar ve tekerlek entegre edilerek, baston akıllı hale getirildi. Bu bastonda kızılötesi ışınla çalışan sensör, şerit takip etmede ve ultrasonik mesafe sensörü ise önde belli bir mesafede bir engeli algılamada kullanılmıştır. Böylece akıllı bastonun önüne bir engel çıktığında sesli uyarı vermektedir.”