Darende’nin kayıp hazinesi gün yüzüne çıkıyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Sadece bir doğa çalışması değil, bir bölgenin kaderini değiştirecek hamle! Günpınar Vadisi Koruma Derneği ve Kırsal Çevre Derneği el ele verdi; Darende’nin "yeşil mirası" için düğmeye basıldı. 2024’te temelleri atılan proje, 2025’in ilk aylarında dev bir saha operasyonuna dönüştü.
Gönüllü araştırmacılardan oluşan profesyonel ekip, 5 gün boyunca adeta "iğneyle kuyu kazdı". Beybağı’ndan Ağılbaşı’na, Şuğul’dan Balaban’a kadar tam 18 mahallede; vadiler, yaylalar ve sarp kayalıklar didik didik edildi. Hem otsu hem odunsu yüzlerce tür fotoğraflanarak dijital arşive eklendi.
"Mekân, insan fark ettiğinde anlam kazanır!" sloganıyla yürütülen çalışmada, bölgenin bakir doğası ilk kez bu kadar net görüntülendi.
Projenin en dikkat çeken ayaklarından biri de ekonomi! Sofraların vazgeçilmezi Darende Balı mercek altında. Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Golshan Zare, arıların hangi çiçekten ne aldığını tek tek raporluyor. Bu çalışma bittiğinde, Darende balı dünyaca tescilli bir marka olma yolunda dev bir adım atmış olacak.
Darende sadece bir ilçe değil, bitkilerin göç yolu olan "Anadolu Çaprazı"nın en kritik durağı!
Yükseklik: 1200 - 2100 metre arası çeşitlilik.
Toprak Yapısı: Volkanik kayalardan alçıtaşına kadar zengin jeoloji.
Sonuç: Dünyada sadece burada yetişen endemik türlerin sığınağı!
Sadece Latince isimler değil, halkın bitkilere verdiği yerel adlar ve bu bitkilerin hangi hastalıklara iyi geldiği de belgeleniyor. Yöre halkıyla yapılan görüşmelerle, binlerce yıllık "Kocakarı ilaçları" ve bitki kültürü bilimsel bir esere dönüşüyor.
Toplanan tüm veriler, fotoğraflar ve akademik analizler tek bir çatıda toplanıyor. Çalışmanın sonunda yayımlanacak olan "Darende Florası Kitabı", bölgenin doğa turizminin anayasası olacak.
Operasyonun başarısında idari koordinasyon tam not aldı. Darende Kaymakamlığı koordinesinde jandarma ve emniyet birimleri, araştırmacıların güvenliği için anlık konum takibi yaparak sahada tam destek sağladı.