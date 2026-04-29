Dalında saklı mucize: Malatya’da çağla zamanı başladı

Gün doğumuyla birlikte kayısı bahçelerine düşen ışık, dallarda beliren çağlalarla birleşince ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Üreticiler için umut dolu bir sezonun habercisi olan bu görüntüler, fotoğraf tutkunlarını da cezbediyor.
Güneşin yumuşak ışığıyla parlayan çağlalar, yemyeşil yaprakların arasında adeta gizlenmiş küçük hazineler gibi dikkat çekiyor.
Rüzgarın hafif esintisiyle sallanan dallar, baharın canlılığını her karede hissettiriyor.
Kayısıların sağlıklı şekilde çağla dönemine ulaşması, üreticiler için sezonun iyi geçeceğine dair önemli bir işaret olarak görülüyor.
Zorlu kış şartlarının ardından ağaçların güçlü bir şekilde meyve vermesi, çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Bu süreç, ilerleyen aylarda hasat edilecek ürünün kalitesi açısından da büyük önem taşıyor.
Kayısı bahçelerinde görülen bu canlılık, sadece doğanın değil aynı zamanda üreticinin emeğinin de bir yansıması.
Budamadan sulamaya, ilaçlamadan bakım çalışmalarına kadar aylar süren uğraşların sonucu olan çağlalar, Malatya’nın tarımsal gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.
Baharın etkisiyle birlikte Malatya genelinde kayısı ağaçlarının oluşturduğu manzara, adeta bir meyve şölenini andırıyor.
Şehrin kırsal bölgelerinde uzayıp giden bahçeler, yeşilin en taze tonlarıyla kaplanırken, dallardaki çağlalar bu görsel şöleni tamamlıyor.
Malatya için kayısı, yalnızca ekonomik bir ürün değil; aynı zamanda kültürün, emeğin ve yaşamın bir parçası.
Her yıl baharın gelişiyle birlikte başlayan bu süreç, şehirde adeta yeni bir umut hikayesinin başlangıcı.
Baharın en güzel yüzünü yansıtan bu kareler, Malatya’nın bereketli topraklarının sunduğu zenginliği bir kez daha ortaya koydu.
Çağla dönemine ulaşan kayısılar hem üreticinin umudunu yeşertti hem de doğanın sunduğu eşsiz güzelliği gözler önüne serdi.