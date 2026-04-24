Her yıl baharın en güzel günlerinde gelen

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,

Sadece bir bayram değil; aynı zamanda geleceğe duyulan

Umudun en saf ifadesidir.

Sokaklarda yankılanan çocuk sesleri,

Okullarda hazırlanan gösteriler ve

Ellerinde bayraklarla yürüyen minikler…

Bu ülkenin yarınları,

Bugünün çocuklarının yüreğinde büyüyor.

23 Nisan’ın en anlamlı yönlerinden biri,

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olmasıdır.

Bu özel gün, çocukların sadece sevindirildiği

Değil; aynı zamanda onlara değer verildiğinin,

Söz hakkı tanındığının da bir göstergesidir.

Bir günlüğüne de olsa koltukların

Çocuklara bırakılması, aslında sembolik

Bir mesaj taşır; Gelecek Sizindir.

Ancak bu bayramı sadece törenlerle,

Şiirlerle ve gösterilerle sınırlamak yeterli değil.

23 Nisan, biz büyüklere de önemli bir

Sorumluluk yükler.

Çocukların mutlu, güvende ve kendilerini ifade

Edebilen bireyler olarak yetişmesi için

Ne kadar dinliyor ne kadar anlıyoruz?

Günümüzde çocuklar, sadece oyun oynayan

Bireyler değil; aynı zamanda hızla değişen dünyanın

içinde büyümeye çalışan küçük kalpler.

Teknoloji, eğitim baskısı, sosyal çevre ve

Hatta akran ilişkileri onların dünyasını şekillendiriyor.

23 Nisan sadece geçmişin bir hatırası değil;

Geleceğe yazılan bir mektuptur.

O mektupla sevgi, umut ve güven vardır.

Ve belki de en önemlisi şu soru saklıdır.

Biz, çocuklara gerçekten hak ettikleri dünyayı

Bırakalım …

Çünkü; çocukların yüzündeki tebessüm

Bizim bayramımızdır…

Sevgiyle…