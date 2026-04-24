Her yıl baharın en güzel günlerinde gelen
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
Sadece bir bayram değil; aynı zamanda geleceğe duyulan
Umudun en saf ifadesidir.
Sokaklarda yankılanan çocuk sesleri,
Okullarda hazırlanan gösteriler ve
Ellerinde bayraklarla yürüyen minikler…
Bu ülkenin yarınları,
Bugünün çocuklarının yüreğinde büyüyor.
23 Nisan’ın en anlamlı yönlerinden biri,
Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olmasıdır.
Bu özel gün, çocukların sadece sevindirildiği
Değil; aynı zamanda onlara değer verildiğinin,
Söz hakkı tanındığının da bir göstergesidir.
Bir günlüğüne de olsa koltukların
Çocuklara bırakılması, aslında sembolik
Bir mesaj taşır; Gelecek Sizindir.
Ancak bu bayramı sadece törenlerle,
Şiirlerle ve gösterilerle sınırlamak yeterli değil.
23 Nisan, biz büyüklere de önemli bir
Sorumluluk yükler.
Çocukların mutlu, güvende ve kendilerini ifade
Edebilen bireyler olarak yetişmesi için
Ne kadar dinliyor ne kadar anlıyoruz?
Günümüzde çocuklar, sadece oyun oynayan
Bireyler değil; aynı zamanda hızla değişen dünyanın
içinde büyümeye çalışan küçük kalpler.
Teknoloji, eğitim baskısı, sosyal çevre ve
Hatta akran ilişkileri onların dünyasını şekillendiriyor.
23 Nisan sadece geçmişin bir hatırası değil;
Geleceğe yazılan bir mektuptur.
O mektupla sevgi, umut ve güven vardır.
Ve belki de en önemlisi şu soru saklıdır.
Biz, çocuklara gerçekten hak ettikleri dünyayı
Bırakalım …
Çünkü; çocukların yüzündeki tebessüm
Bizim bayramımızdır…
Sevgiyle…