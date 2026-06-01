6 Şubat asrın felaketinde yerle bir olan, anılarını, geçmişini ve ticari hafızasını kaybeden bir kentin evlatlarıyız. Günlerce, aylarca "Malatya küllerinden doğacak, yeni çarşı eskisinden daha sağlam olacak" masallarıyla avutulduk. Emlak Konut logosunu taşıyan şantiyelerin önünden geçerken, içimizde burkulmuş bir umutla yükselen binaları izledik.

Ama ne yazık ki, acının ve yıkımın üzerine kurulan o şatafatlı vaatlerin makyajı, ilk ciddi sınavda, üstelik henüz binalar tamamen teslim bile edilmeden aktı, gitti!

Geçtiğimiz ay Battalgazi merkezli yaşanan 5.6 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen bahar yağmurları, lütfedip bize bir gerçeği fısıldadı: Malatya’nın yeni çarşısı daha doğmadan dökülüyor!

Biz 6 Şubat’ta beton blokların altında can verdik, sevdiklerimizi gömdük. Bu şehirde taşın altına elini koyan her müteahhidin, her mühendisin, her bürokratın geceleri uykusunun kaçması gerekirken; görüyoruz ki vurdumduymazlık, iş bilmezlik ve rant hırsı kaldığı yerden tam gaz devam ediyor.

Busabah Medya ekiplerinin sahada, yerinde incelediği o manzaraları gördünüz mü? Yeni yapılan binaların duvarlarında derin sıva çatlakları, dökülen boyalar, tavanlardan sızan sulardan ötürü daha şimdiden rutubet bağlamış odalar...

Soruyorum yetkililere:

Siz bu binaları mukavvadan mı yaptınız?

5.6 büyüklüğündeki orta ölçekli bir sarsıntıda sıvası dökülen, iki gün yağmur yağınca sünger gibi su çeken bir yapıyı bu halka "güvenli konut" diye satmaya utanmıyor musunuz? 6 Şubat gibi devasa bir felaketi yaşamış bir kentte, hâlâ işçilikten çalmayı, kalitesiz malzeme kullanmayı, denetimsizliği kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz?

Bu memleketin insanı, bir daha o korkuyu yaşamamak adına her şeyini feda etmeye hazırken, devletin en köklü kurumlarının eliyle yürütülen projede bu denli lakayıt bir işçilik kabul edilemez. Kimse bize "Bunlar sadece kozmetik çatlaklar, binanın taşıyıcı sisteminde sorun yok" masalı anlatmasın. İlk yağmurda yalıtımı patlayan, ilk sarsıntıda sıvası dökülen bina, bu işin baştan savma yapıldığının, layıkıyla denetlenmediğinin en açık kanıtıdır.

Emlak Konut ve projeyi teslim ettiği taşeron firmalar derhal şu soruların cevabını vermelidir:

Bu binaların su ve ısı yalıtımı hangi vicdanla, hangi teknikle yapıldı?

Yapı denetim firmaları bu dökülen sıvaları, su alan duvarları görmezden mi geldi?

Malatya halkı, parasını ödediği ya da hak sahibi olduğu bu evlerde "Acaba yine mi yıkılacak, yine mi su basacak?" korkusuyla mı yaşayacak?

Malatya’nın yeni çarşısı, bu kentin ayağa kalkışının sembolü olmalıydı; vizyonsuzluğun, denetimsizliğin ve alelacele iş yapmanın anıtı değil! Depremin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hâlâ doğru düzgün, başımızı güvenle sokacağımız bir çarşı merkezi inşa edemediyseniz, o koltukları işgal etmenizin hiçbir anlamı yoktur.

Kimse kusura bakmasın, Malatya sahipsiz dediklerinde kızıyordunuz. Alın size ispatı! Şehrin tam göbeğinde, herkesin gözü önünde yükselen prestij projesi dökülüyor ve kimseden çıt çıkmıyor.

Bu saatten sonra o binalardaki her çatlağın, her rutubet lekesinin takipçisiyiz. Hak sahiplerine o ayıplı yapıları bu haliyle teslim etmeye kalkarsanız, bu milletin eli iki yakanızda olur. Malatya artık makyajlı yalanları değil, sadece ve sadece güvenli gerçekleri istiyor!