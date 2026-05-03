Malatya bugün konuşmuyorsa, sebebi sadece ekonomik sıkıntılar ya da afetlerin bıraktığı yıkım değildir. Daha derin bir sorun var: temsildeki çöküş.

Bu şehir, Ankara’da altı milletvekiliyle temsil ediliyor. Ama sahaya bakıldığında ortaya çıkan tablo acı bir gerçeği gösteriyor: Malatya’nın sesi çoğalmamış, tam tersine kısılmış.

Bu altı koltuk dolu olabilir, ama şehirdeki karşılığı giderek boşalıyor.

Birinci Profil: Bürokrasiye gömülmüş temsil

Kâğıt üzerinde güçlü, sahada zayıf bir siyaset tarzı… Sorunları yerinde görmek yerine raporlarla yönetmeye çalışan bir anlayış. Malatya sokaklarında karşılığı olmayan bir temsil, zamanla Ankara dosyalarına sıkışıp kalır. Ve öyle de olmuş görünüyor.

İkinci Profil: Kriz anlarında sessiz kalan siyaset

Şehir zorlandığında ortadan kaybolan, sadece normal siyasi akışta görünen bir profil… Oysa temsil makamı vitrin değil, kriz anında en önde duran yerdir. Malatya ise çoğu kritik dönemde yalnız bırakılmış hissi yaşıyor.

Üçüncü Profil: Ankara merkezli siyaset

Malatya’dan çok siyasi merkezlerin ritmine göre hareket eden bir çizgi… Şehrin gündemi ile siyasetçinin gündemi örtüşmediğinde, temsil zayıflar. Malatya’da yaşanan tam da budur: şehir başka bir şey konuşur, temsil başka bir yerde durur.

Dördüncü Profil: Söz çok, sonuç yok siyaseti

Her sorunda benzer cümleler, benzer açıklamalar, benzer “takip ediyoruz” kalıpları… Ancak vatandaşın hayatına dokunan somut değişim yoksa, bu dil artık karşılık üretmez. Malatya’da sabır değil, sonuç bekleniyor.

Beşinci Profil: Sessizliği tercih eden temsil

En tehlikeli siyaset biçimi belki de budur: görünmemek. Şehirde bu kadar sorun varken güçlü bir çıkış yapmayan, tartışma üretmeyen, hesap sormayan bir temsil anlayışı… Sessizlik bazen uyum değil, etkisizliktir.

Altıncı Profil: Saha ile bağı zayıflamış siyaset

Halkla temasın seçim dönemlerine sıkıştığı, geri kalan zamanda protokol ve resmi temaslara indirgenen bir yapı… Bu kopuş büyüdükçe, vatandaş ile siyaset arasındaki güven de eriyor.

Sonuç: Altı koltuk+ tek sorun= Temsil boşluğu

Malatya’nın bugün en büyük problemi yatırım eksikliği değil sadece. En büyük problem, sorunları taşıyacak siyasi ağırlığın zayıflaması.

Altı milletvekili var ama şehirde oluşan his şu:

“Biz temsil edilmiyoruz, izleniyoruz.”

Ve bu his yerleştiğinde, siyaset sadece kurumlarda değil, insanların zihninde de etkisini kaybeder.

Malatya artık açıklama değil, sonuç görmek istiyor. Fotoğraf değil, mücadele istiyor. Ve en önemlisi: sahip çıkılan bir şehir olmak istiyor.