Yıllardır Malatya futbolu üzerinde oyun oynayan dış mihraklar son zamanlarda tekrardan türemeye başladı. Kimisi Adil Gevrek tetikçiliği yaptı, kimisi Haşim Karadağ tetikçiliği yaptı olan kime oldu. Malatya ve Malatya futboluna oldu. Eserleri ile gurur duymaları gereken kalemşorlar hala ufak tefek menfaatler ile tekrardan türemeye başladılar. Başta Malatya insanı olmak üzere spor camiasının sağ duyulu menfaat dayanmayan Malatya sevdalılarının gözünden bu tetikçiler yok hükmünde olduklarının en kısa zamanda fakına varacaklar. Yanlış hesaplarla Malatya insanını birbirine bırakmak Malatyaspor ve Yeni Malatyaspor üzerinde rant sağlayan küçük insan gurupları şunu bilmelidirler ki hiç kimseyi bu tuzağa artık düşüremeyeceksiniz. Malatya Yeşilyurt gelecekte hangi isim ile spor mecrasında devam edecek aslında fazlada önemli değil. Asıl olan takımın bir üst lige çıkması veya sağlam temellere dayalı bir kurumsal yapıyı icra edecek olması. Beni aslında bu ilgilendiriyor. Efsane Malatyaspor ve Yeni Malatyaspor kendi mecralarında ligi her ne olursa olsun devam edecekler. Hiçbir kulüp ismi altında birleşme olmayacağını zaten Malatya Yeşilyurt kulüp başkanı açık ve seçik ortaya koymuştur. Sosyal medyada birileri şikayet etmiş yok Malatya Yeşilyurt spor ‘a ceza gelir var sayımları gerçeği yansıtan olaylar değil. FİFA veya UEFA’ya şikayet etme yetkisi yoksa olan her vatandaşın yetkisi dahilinde bir olay değil. Yeni Malatyaspor ve Malatyaspor’un borcunun Malatya Yeşilyurt spor takımına yüklenmesi gerçekten komik bir yaklaşım. Hayatında bir spor kulübünde görev almamış ve statüyü bilmeyen kişilerin hiçbir vasıfları olmadan sosyal medyada olamayan bir birleşme üzerinde kamuoyu oluşturmasına sadece kargalar güler. Sağ duyulu Malatya spor camiası şunu bilsin ki Malatya Yeşilyurt spor kendi mecrasında ister kendi ismi ile isterse faklı bir isim ile devam eder. Bu tamamen kulübün genel kurul delegelerinin vereceği karar ile oluşur. Sosyal medyaya dayanarak ortaya atılan saçma sapan haberlere kimsenin itibar etmemesi lazım. Aslı önemli olan Malatya futbolu. Hangi takım profesyonel liglerde Malatya’yı temsil eder ise tüm Malatya spor severlerinin destek olması gerekir.