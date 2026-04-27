Geçen sezon Bölgesel amatör ligde oynayan ve küme düşen Hekimhan belediyesi Girmanaspor inatçı yöneticisi Ramazan Koçak’ın büyük çaba ve özverisi ile tekrardan Bölgesel amatör lige çıkma başarısı gösterdi. Bir sezonun tekrar sonuna gelindiğinde guruplarında ilk iki takımın Play off müsabakalarının son haftasında Hekimhan Girmanaspor, Yazıhaspor ile eşleşti. Diğer iki takım Arapgirspor ve Arapgirgücü arasında oynanan ve büyük çekişmelere sahne alan müsabakada her iki Arapgir takımının berabere kalmasından sonra Hekimhan Girmanaspor Yazıhanspor’u net bir skor ile yenerek Malatya 1.Amatör 2025-2026 sezonun şampiyonu olarak gelecek sezonda Malatya’yı Bölgesel Amatör Ligde temsil etme hakkını elde etti. Özellikle Hekimhan Belediye başkanının kendi ilçesinin takımına maddi ve manevi destek vermemesi spor kamuoyunda büyük eleştiri konusu oldu. Spor kamuoyunun bölgesel lige çıkan ve Hekimhan ilçesini temsil etme hakkını kazanan takımına mutlaka destek vermesi gerektiği konusunda CHP Milletvekili sayın Veli Ağbaba’nın gerekli destek konusunda Hekimhan belediye başkanına gereken uyarıyı yapması lazım. Maddi olarak büyük gideri olan bölgesel lig takımları belediye desteği alamadıklarından dolayı yaşama şanslarının zor olduğunu tüm katmanların bilmesi gerekir. Temennim geçmiş sezon Bölgesel Amatör Ligde küme düşen Hekimhan Girmanaspor takımını bu sezon ligde tutunması. Maddi destek olmadığında bölgesel ligin takımlarının yaşaması denk bütçe ile özellikle kendi ilimizin çocuklarından oluşacak bir takımın küme düşse dahi fazla borçlanamadan sezonun bitirilmesi hesaplanmalı. Bilinçsiz ve savurgan bir yapıdan kesinlikle uzak kalmak kaydı ile yeni sezonda bölgesel ligde oynayacak olan Hekimhan Girmanaspor’a başarılar dileriz.