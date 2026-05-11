Malatya Yeşilyurt spor kulübü hedeflerine tek tek kavuşmak üzere. Öncelik ligde kalmak, sonrasında Play Of olur mu acaba, derken birlik ve beraberlik adına tüm katmanların bir araya gelmesi gelinen noktaya takımı taşıdı. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediyelerimizin ortak olarak yönetimsel olarak takımı sahiplenmeleri gelinen noktanın ateşleyici unsuru oldu. Düşme noktasında alınan takımın adım adım final kapısını aralaması taraftar bütünlüğü ve şehrin top yekun takımı sahiplenmesi aslında yönetimin hamlesine en önemli destek oldu. İlk başlarda kimsenin bu oluşuma destek vermeyeceği konuşulurken bitme durumuna gelen Malatya futbolu için bir uyanış olmalıydı desturu ile Malatya gerçekten son yıllarda alışık olunmayan bir dayanışma içerisine girdi. Play Of sürecinde Siverek engelini zorda olsa aşma başarısını göstermesi taraftar bütünlüğü ve sahiplenme olgusu bu üst düzeye çıkartan bir görüntüyü takımın gittikçe umut veren oyunsal mücadelesi lokomotif oldu. İkinci engelde Erciyes takımı ile iç sahada berabere kalması açıkçası tüm taraftarı umutsuzluğa iterken, deplasmanda oynanacak müsabakanın final adına ne kadar önemli olduğu müsabakanın başladığı ilk dakikalarda kendini net olarak göstermiş oldu. Erciyes müsabakasının ilk yirmi beş dakikasında farklı bir skorun yakalanması bir anda rehaveti kendiliğinde getirince ve ardında savunmada hiç umulmayan bir hata ile rakip takımın gol atması müsabakanın seyrini daha da zor duruma soktu. Rakip takımın kaptanı ve tecrübeli, forveti taraftarı ateşlemesi ve saha içindeki liderlik üstünlüğü müsabaka hakemini dahi etki altına alacak agresif oyunu sonucunda Malatya Yeşilyurt spor oyuncularının tamamen farklı bir kimliğe bürünmeleri sonucunda Erciyes takımı bir anda skoru beraberliğe getirince işimizin çok da kolay olmayacağı ve rakibin üç sıfırdan sonra beraberliği bulmasının moral ve motivasyonu karşısında işimiz hayli zorlaştı. Ancak müsabakanın uzatma bölümünde yapılan oyuncu hamleleri ile Malatya Yeşilyurt spor son bölümde oyunsal anlamda daha iyi bir görüntü verirken rakip Erciyes sahasına oyunu taşıyarak gol atacağımızın mesajını verdi. Sonuç olarak Mehmet Güneş’in atmış olduğu gol final kapsı açarken Erciyes takımının direncini de bitirmiş oldu. Müsabakanın en önemli faktörü Malatya Yeşilyurt takımı teknik direktörü Murat Yıldırım’ın sahada olmaması, finallerde kulübe hakimiyeti önemli. Temennim Çorlu müsabakasında Murat Yıldırım takımın başında olur, katkısı kendini fark ettirecektir.