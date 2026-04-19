Yıllardır spor yapan ve spor yaptıran biri olarak beraber spor yaptığımız jenerasyon ve sonrasında yıllardır spor yapmalarına vesile olduğumuz çocuklarımızın ne kadar sağlıklı ve toplumla barışık olduklarına tanık olduk. Öncelikle eğitim sonrasında spor sloganı ile yıllardır eğittiğimiz çocuklarımızın sonrasında aldıkları eğitime paralel binlerce çocuğumuzun ne kadar önemli kademelere geldiklerine tanık olduk. Eğitimci, Asker, Polis, Avukat, Doktor, Profesör, Antrenör, Doçent olmalarına ve topluma ne kadar faydalı iş yaptığımızın gururunu yaşadık. Bugün gençliğin ve çocukların spor dışında sanal oyunlara yönlenmeleri ve İnternet bağımlılığı çocuklarımızı hangi uçurumların odağına geldiğine son olarak Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarında tanık olduk. Çocukların eğitiminde öncelik ailelerin bakış açısı ve çocuklarını doğru yönlere kanalize etmelerinden geçer. Spor yaptıran ve spor yapan insanların vücutlarında biriken enerjiyi boşaltmaları dolayısıyla böyle toplumsal olaylara karıştıklarına kimse şahit olmamıştır. Velilerin öncelikle eğitimlerinin dışında kesinlikle çocuklarını herhangi bir spor branşına yönlendirmeleri çocukların sosyal ve bedensel gelişmelerine önemli katkı sağladığına kendileri tanık olacaklardır. Çocukları yarışmacı ortama koymaktan ziyade yetiştirmeci bir strateji ile gelecekleri adına daha sağlıklı bireyler olacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Temel olarak spor yapan gençler ve çocuklar için veliler mutlaka herhangi bir spor branşına yaz aylarda eğitim almalarına ön ayak olmaları, kavga, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlar, söylediklerim ve yazdıklarım tamamen gelecek nesillere daha sağlıklı kavgasız ve barışçıl bir toplumun oluşması adına. Haydi veliler şimdi top sizde…