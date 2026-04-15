Tüm anne ve babaların okumasını rica ediyorum!

Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu’nun çok önemsediğim bir sözü var;

“İnsanın anavatanı çocukluğudur “ diye...

O kadar önemli ve değerli bir söz ki...

Onun için psikiyatristler ve psikologlar bir sorun gördüklerinde çocukluğunuza inerler...

İlerleyen yaşlarda görülen tüm psikiyatrik sorunların temeli mutlaka çocuklukta yaşanmış olayların neticesidir.

Bunları niye yazdım biliyor musunuz?

Beni son derece rahatsız eden, dünyada 200 den fazla çocuğun, ülkemizde de bir kaç yavrumuzun ölümüne neden olan masum görülen bu oyunların her geçen gün daha fazla yaygınlaşması.

Bu oyunlara bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda da kişiye son aşama olan “yüksekten atlayarak ya da kendini asarak” intihar etme komutu veriliyor.(Bir şekilde hipnotize edilen çocuklar bu komutları harfiyen uyguluyorlar). Ayrıca oyunculardan çıplak fotoğraflarının da istendiği ve bu fotoğrafın ifşası ile tehdit edilip oyuna katılımda süreklilik sağlandığı da iddia ediliyor.

Oyunların hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor.

Bu oyunla ilgili dünyada ne yapılıyor diye kısa bir araştırma yapınca, dünyanın bu konunun ciddiyetini kavradığını ve çok yönlü tedbirler aldıklarını gördüm. Temennim, ülkemizde de bu konunun yetkilileri gerekli önlemleri alarak çocuklarımızı bu tuzağa düşmekten kurtarırlar.

Tabidir ki devlete düşen görevler olduğu kadar ebeveynlere düşen görevlerde var.

Konuştuğum konunun uzmanı arkadaşlarım, bu tuzağa düşen çocukların, kendileriyle yeterince ilgi gösterilmeyen ailelerin çocukları olduklarını söylediler.

Lütfen geleceğimizin teminatı olan çocuklarınıza vakit ayırın...

Onları iyi tanıyın,

Ondaki değişikliklerin farkına varın...

Önce iyi bir iş adamı veya iyi bir iş kadını değil.......!!!

Önce iyi bir anne,

Önce iyi bir baba olun...

Çünkü insanın ana vatanı çocukluğudur...

Çocuklar çocukluklarını yaşayarak, gülerek ve oynayarak büyürse büyükler güler...

Büyükler mutlu olup gülerse ülkemiz güler...

Ülkemiz gülerse insanlık ve tüm dünya güler...

Selam olsun çocukların gülmesi için çaba sarfeden Malatya’mın iyi anne ve iyi babalarına...