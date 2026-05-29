Kimse eski bayramların bire bir geri dönmesini beklemiyor elbette. Zaman değişiyor, insanlar değişiyor, hayatın temposu her geçen gün biraz daha hızlanıyor. Ama insanların özlediği şey aslında geçmişte kalmış bir gün değil; o günlerin içindeki yakınlık hissi. Bayram, bu toplumun sadece bir geleneği değil, insanları birbirine yeniden yaklaştıran güçlü bir alışkanlığı.

Bugün herkesin hayatı ayrı bir telaşın içinde geçiyor. Aynı şehirde yaşayan insanlar bile bazen aylarca birbirine vakit ayıramıyor. Zaman hızla değişiyor, insanlar sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Ama bayram geldiğinde bütün o yoğunluğun arasında yine aynı şey yaşanıyor. İnsan birilerini görmek, birilerine uğramak, bir ses duymak istiyor. Çünkü bayramın yıllardır değişmeyen geleneği herkesi birbirine yakınlaştırmak.

Belki artık eski mahalleler yok, çocuklar eskisi kadar kapı kapı dolaşmıyor, bayram hazırlıkları günler öncesinden başlamıyor. Ama buna rağmen bayram hala insanların içindeki o birlikte olma duygusunu ortaya çıkarabiliyor. Sabah erkenden hazırlanan kahvaltılar, mutfaktan gelen telaşlı sesler, son dakikada yetiştirilmeye çalışılan tatlılar, önce hangi akrabaya gidilecek konuşmaları… Bunların hepsi hala bu kültürün canlı kaldığını gösteriyor.

Bayram sadece gelen mesajlar, kalabalık sofralar ya da birkaç günlük telaş değil.

Bazı insanlar için çocukluğa açılan bir kapı gibi.

Aynı kokuların, aynı seslerin, aynı eksiklerin yeniden insanın içine dokunduğu zamanlar…

Kapısı çalınan bir evin içindeki huzur, mutfaktan gelen tanıdık bir ses, biraz daha otur, diyen bir büyüğün sesi…

Bir tek bayram heyecanı insanı bu kadar kendine döndürüyor.

Çünkü bayram bazen sadece sevinç değil;

özlediklerini hatırlamak, yanında olanların kıymetini biraz daha derinden hissetmek demek.

Bugün hala bir kapı çalındığında hoş geldin deniliyorsa, çay gerçekten sohbet için demleniyorsa, çocuklar harçlık alırken heyecanlanıyorsa, büyükler aynı anıları tekrar tekrar anlatırken masadakiler gülümseyebiliyorsa bayram hala yaşıyor demektir.

Belki artık daha sade,

Belki daha sakin,

Belki eskisine göre daha kısa yaşanıyor…

Ama insan ne kadar değişirse değişsin, içindeki o birlikte olma ihtiyacı hep aynı kalıyor.

Hala insanların birbirine dönmesini sağlayan en güçlü geleneklerden biri olmaya devam ediyor.

Çünkü bazı şeyler zamanla değişse de anlamını kaybetmiyor.

Bayram da tam olarak böyle bir şey…

Evlerin içinde kalan bir ses, sofralarda yaşayan bir hatıra, insanın içini yıllar geçse de aynı yerden ısıtan tanıdık bir duygu.

Belki bu yüzden bayram geldiğinde herkes biraz geçmişine, biraz ailesine, biraz da gerçekten hissettiği yerlere dönüyor.

İnsan ne kadar değişirse değişsin, içindeki o bayram heyecanı, birlikte olma ihtiyacı hep aynı kalıyor.