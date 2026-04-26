Kadir Eriş’i anlatmak, aslında bir hayatın sadece başarıyla değil, anlamla da nasıl derinleştiğini anlatmaktır. Malatya’nın değerli iş insanlarından biri olarak; çalışkanlığı, vizyonu ve dürüstlüğüyle iş dünyasında sağlam bir yer edinmiş, güven veren bir isimdir.

Onu asıl kıymetli kılan ise kazandıklarını sadece kendisi için değil, yaşadığı topraklar ve insanları için de değerlendirmesidir. Yardımseverliği gösterişten uzak, samimiyeti ise içtendir. İhtiyaç sahiplerine uzattığı el çoğu zaman sessizdir ama bıraktığı etki derin ve kalıcıdır.

Kadir Eriş, eğitime verdiği önemle de öne çıkar. Bir eğitim vakfının kurucularından biri olarak, gençlerin yolunu açmayı, onların hayallerine omuz vermeyi kendine görev edinmiştir. Bununla da yetinmeyip Malatya’da Güzel Sanatlar Okulu ve Verem savaş dispanseri gibi toplum sağlığına katkı sağlayan önemli çalışmalarda yer alarak şehrin hem kültürel hem de sosyal gelişimine değer katmıştır.

Malatya’ya duyduğu sevgi ise sadece sözde değil, hayatının her anında hissedilen bir bağlılıktır. O, Malatya’yı çok sever; Malatyalılar da onu aynı içtenlikle sever. Bu karşılıklı bağ, yılların içinde güvenle, vefayla ve samimiyetle örülmüştür. Özellikle cenazelere verdiği önem, onun insanlara ve hayata bakışını en net şekilde gösterir. Sayısı bilinmez kadar cenazeye katılması, acıyı paylaşmayı bir sorumluluk değil, bir insanlık borcu olarak gördüğünün en güçlü göstergesidir.

Onun hayatına bakıldığında; başarıyla yoğrulmuş bir kariyerin yanında, derin bir vicdan, güçlü bir aidiyet duygusu ve sarsılmaz bir vefa görülür. Kadir Eriş, sadece bir iş insanı değil; bulunduğu şehre ruh katan, insanların iyi gününde olduğu kadar zor gününde de yanında olan, gerçek anlamda iz bırakan bir değerdir.

Ve belki de en önemlisi; bazı insanlar yaptıklarıyla anılır, bazıları ise hissettirdikleriyle… Kadir Eriş, her ikisini de başaran nadir insanlardan biridir. Ardında sadece başarı hikâyeleri değil, dualarla anılan bir iz bırakır. Bu yüzden o, Malatya için sadece bir isim değil; bir güven, bir vefa ve bir gönül meselesidir.