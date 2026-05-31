Malatya futbolu için kamuoyunda birçok senaryo konuşulmaya başladı. Ancak projenin mimarı Sayın Büyükşehir başkanı Sami Er’den hala somut ve net bir açıklama gelmedi. Mevcut durum Yeni Malatyaspor’un yeni yönetimi ile bu sezon elindeki gençler ve kiralık giden oyuncular ile anlaşma olduğu taktirde lige katılma adına bir çalışmanın yapıldığı söyleniyor.

Mevcut şartlarda takımda bulunan ve sözleşmesi devam eden oyuncular takımda tutulması ile hedefi olan proje takımı Malatya Yeşilyurt spor için itici bir güç olabilir. Şayet yeni yönetim ekonomik ve sosyal olarak takıma oluşturacağı bütçe var ise. Ekonomi olmadığı süreçte geçen yıl yaşanan ve sezon ortasında ligden çekilme olgusunu Malatyalı spor severler artık yaşamak istemiyor.

Geçen sezon takımda görev yapan ve büyük fedakârlık yapan Sinan Alkış ve Cemil Tonguç’un yönetimin önünü açma adına istifa etmeleri sonrasında yeni seçilen Abdullah Aksoğan ve yönetiminin istifaları kabul etmemesi doğal karşılandı. Fakat tesislerin durumu takımın sezonluk bütçesi ve kadro oluşumu yeni yönetimin önündeki en önemli sorunlar.

Şayet bu sorunlar çözüme kavuşur sezonluk ekonomik bütçenin yanı sıra tesisler ile alakalı sorunlar giderilirse eldeki kadro muhafaza edildiğinde fazlada kötü bir kadronun olmadığını tahmin ediyorum. Tesisler ile alakalı sanırım farklı bir anlaşma olmuş gibi.

Özellikle Yeni Malatyaspor olağan üstü kongresinde başta Büyükşehir belediye başkanı Sami Er olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi belediye başkanlarının ilk kez birlikte katılmaları bazı bilinmeyenlerin kapalı kapılar arkasında çözüldüğü kanaatindeyim. Konuşarak ve beraber tartışarak sorunların çözülmemesi mümkün değil. Düşünülen her ne ise Malatya futbolunun geleceği adına atılan her türlü çözüm ve dayanışmanın arkasındayım.

Ancak açık ve net olunması lazım. Hedefi olan proje takımı olan Malatya Yeşilyurt spor takımının öncelik olduğu düşünülürken ,Yeni Malatyaspor’un tesis anlamında mağdur edilmemesi lazım. Yeni Malatyaspor sezon sürecinde doğru işler yapar yaşatılır ise ne ala, fakat gelecek sezon ligde çekilme veya ligden düşme gibi bir durum olursa kimsenin fazlada suçlu olmadığının bilinmesi lazım.

Birlik ve dayanışmanın olduğu her platformda sorunların çözülmesi kolay olur. Ancak art niyetli ve gizli ve sinsi hesaplar olursa bu oluşumlar tüm katmanlara zarar verir bilinsin istedim.