Türk futbolunda bazı kulüpler vardır; sadece bir takım değildir. Bir şehrin hafızasıdır, acısıdır, umududur. Yeni Malatyaspor tam da böyle bir kulüp… Ancak bugün gelinen noktada sarı-siyahlılar artık sadece sportif bir başarısızlığın değil, yıllardır biriken ihmallerin, ekonomik çöküşün ve plansızlığın ağır faturasını ödüyor.

Nesine 3. Lig’e kadar düşen bir kulübün hikâyesi yalnızca “sahadaki sonuçlarla” açıklanamaz. Çünkü mesele artık teknik direktör değişikliği ya da birkaç transfer eksikliği değildir. Mesele, koskoca bir futbol kültürünün ayakta kalma mücadelesidir.

Olağanüstü kongrede Abdullah Aksoğan’ın başkan seçilmesinin hemen ardından Teknik Direktör Cemil Tonguç ve Sportif Direktör Sinan Alkış’ın istifa etmesi aslında sürpriz değil. Aksine, kulübün içinde bulunduğu belirsizliğin ve yeniden yapılanma sancısının doğal sonucudur.

Cemil Tonguç’un açıklamasındaki şu cümle dikkat çekiciydi:

“Malatya’nın çocuklarının her türlü şartta başarılı olacaklarının kıvılcımlarını yaktık.”

Belki de bugün Yeni Malatyaspor adına elde kalan en değerli şey budur. Çünkü transfer yasaklarıyla boğuşan, puan silme cezaları alan, borcu 1 milyar lirayı aşan bir kulübün artık yıldız transferlerle ayağa kalkma şansı yok. Bu kulüp yeniden doğacaksa bunu ancak kendi öz kaynaklarıyla, Malatyalı gençlerle ve gerçekçi bir yapılanmayla başarabilir.

Sinan Alkış’ın “Bu karar kırgınlık değil, saygı göstergesidir” sözleri ise Türk futbolunda çok sık rastlamadığımız bir yaklaşımı ortaya koyuyor. Türkiye’de başarısızlık dönemlerinde koltuğa tutunmayı alışkanlık haline getiren birçok yönetici ve teknik adamın aksine, burada yeni yönetime alan açma anlayışı var. Bu yönüyle yapılan ayrılıklar, kulübün geleceği adına doğru okunmalı.

Ancak asıl soru şimdi başlıyor: Yeni yönetim ne yapacak?

Çünkü Yeni Malatyaspor’un problemi yalnızca saha içi değil. FIFA dosyaları, transfer engelleri, ödenemeyen maaşlar, kapanma noktasına gelen ekonomik yapı ve her geçen gün biraz daha dağılan camia ruhu var. Deprem sonrası ağır yara alan bir şehirde futbolu yeniden ayağa kaldırmak kolay değil. Fakat daha da zor olan şey, umudu kaybetmiş bir taraftarı yeniden tribüne döndürebilmektir.

Bugün Malatya kamuoyunun beklediği şey büyük vaatler değil; şeffaflık, samimiyet ve gerçekçi bir yol haritasıdır. Kimse artık “3 yılda Süper Lig” masallarına inanmıyor. Taraftar önce kulübünün ayakta kaldığını görmek istiyor.

Belki de Yeni Malatyaspor’un önünde iki seçenek var:

Ya geçmişin hatalarında boğulup futbol tarihinin kayıp kulüplerinden biri olacak…

Ya da enkazın içinden yeniden doğmayı başaracak.

Bunun için önce herkesin gerçekle yüzleşmesi gerekiyor:

Yeni Malatyaspor’un bugün ihtiyacı olan şey gösterişli projeler değil, akılcı yönetimdir. Çünkü bazen bir kulübü kurtaran şey büyük paralar değil, doğru niyet ve sağlam bir vizyondur.