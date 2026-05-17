Malatya Yeşilyurtspor sezon başında yapılan hatalar yüzünden düşme potasına girince devre arası yapılan hamlenin ne kadar yerinde olduğuna bir kez daha şahit olduk.

Yüksek transfer söylemleri, verilen primlerin yüksek olması sosyal medyada zamanla gündeme gelse de yapılan hamlenin ne kadar doğru olduğu görüldü. Açıkçası Ankara Eryaman stadında Çorluspor ile oynana final maçına binlerce Malatya ve Malatyaspor sevdalısını bir araya getirdi. Evet harcamaların yüksekliğini her ne kadar eleştirsem de o gün zamanlama olarak yapılan hamle doğruydu. Çünkü o gün yönetimsel değişim olmamış olsaydı kesinlikle Malatya Yeşilyurtspor küme düşerdi.

Bölgesel ligden takımı 3.Lige çıkartan ve kendisine en çok destek veren biri olarak sonrasında yaşanalar ve ekonomik olarak sıfır seviyesine gelinmesi takımın kurtuluşu adına yapılan değişim öncelikle takımın küme düşmesi, sonrasında gizli hedef olan 2.lig neden olmasın stratejisiydi.

Her halükarda takım öncelik olarak ligde kalmayı garanti etmiş ve ardından play of süreci başlamıştı. Silifke ve Erciyes ekiplerini eleyerek final vizesi alması bence büyük başarıydı. Rakibimiz Çorluspor bir sezonda sadece bir tek mağlubiyet almış kadro kalitesi ve kadro zenginliği olarak Malatya Yeşilyurtspor ekibine göre daha fazla öndeydi. Ancak final müsabakalarında şansımız var mıydı? Evet az da olsa vardı. Fakat müsabakanın geneline bakıldığında Çorluspor takımı kadro kalitesisinin müsabakanın genelinde hissetmenin yanı sıra belki de farkı kaçırdı.

Malatya Yeşilyurtspor birkaç pozisyon bulduysa da rakibi karşısında fazla varlık gösteremedi. Genel olarak Çorluspor şampiyonluğu hak etti.

Malatya cephesinde en önemli kazanım neydi?

Tüm siyasi ve diğer katmanların bir araya gelmesi ile müthiş bir birlik beraberlik oluşturdu. Son yıllarda sayısı bu kadar fazla taraftarı deplasmana hiçbir takımımız götüremedi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm ilçe başkanları yanı sıra sivil tolum örgütleri ve siyasiler takımın yanında türümünde bir araya geldi. Bence bu kazanımı kaybetmeden önümüze bakmamız lazım. Sayın Sami Er başkan’ın kafasında geçen değişim ve oluşumun mutlaka oluşması için çabaların sürmesi lazım. Yoksa yapılan bu kadar emek heba olmuş olur. Böyle bir kenetlenmeye deprem görmüş ve moral olarak alt seviyede olan Malatya için çok önemli bir kazanımdır. Bu çabaya destek olmayanlar lütfen köstek olmasınlar.