Yönetim değişimi ile transferde yirmiye yakın oyuncu ve yeni bir teknik kadro ile ligin ikinci yarısına başlayan Yeşilyurt spor takımı için yapılan transferler dolayısıyla play of’a kaldığında şampiyon olur sözümü geri alıyorum. Karaköprü müsabakasını farklı almasına rağmen özellikle savunması ve kalecisinin sos verdiği ,Merkez orta sahasında ön libero eksikliğinin yanı sıra ön kenar oyuncularının yetersizliği ben tamamen karamsarlığa itmiştir.Ligde kalmasına artık daha fazla sevinmez gerektiğine ve takımın başta Güney Tutçuoğlu, Tahsin Özler, Ümitcan Ekşi ve kıs mende Tayyaip Kanarya’nın dışında fazlada takıma katkı yapacak oyuncunun göze batmaması muhtemelen play of oynaması halinde işlerinin fazlada kolay olmayacağını göstermiş oldu.Oyuncu yönünde Yeşilyurt spor takımında kadro olarak daha pozitif bir görüntü veren Karaköprü ekibinin özellikle taraftar desteğinin yanı sıra şok goller ile sür antre olmasının büyük etkenleri alınan farklı galibiyetin öne çıkaran faktörlerinin başında gelir.Özellikle kaleci İsmail’in yan toplara çıkamaması,Savunmadan oynayan iki stoper’in güven vermemesi gelecek adına açıkçası fazlada umut vermedi.Okuyucularım ve takipçilerim alınan farklı galibiyetten sonra karamsar konuşmam ve oyunsal anlamda yaptığım eleştiriden dolayı farklı düşünebilirler ancak hedefi play of olan bir takımın ortaya koyduğu oyunun fazlada gelecek adına umut vermediği savunmada yapılan hatalar ile açık seçik ortaya çıkmıştır. Ağrıspor müsabakasında alınan galibiyet beklentimiz olan play of hedefini yakalama adına büyü bir avantaj kazandırmıştır. Ancak Kamuoyunda gelecek adına yönetimsel değişim için şimdiden bazı sevilmeyen ve güven vermeyen insanların kulis çalışması yapması ve Belediye başkanlarının bu insanlara takımı teslim edecekleri kamuoyunda konuşulması Yeşilyurt spor kulübünün akıbeti de Yeni Malatyaspor gibi mi olacak söylemleri konuşulmaya başlandı.Asıl tehlike güven veren bir tablonun arkasında Malatya menşeli olmayan Malatya spor kulüpleri içerisinde fazla zıplayan kişilerin takımı alması kabul edilir bir durum değil.iyi yapılan bir yapıyı bozmaya her kim çanak tutar ise Malatya ve Malatya futboluna ihanet etmiş olur.Malatya insanına ve spor adamlarına neden güvenilmediği kafaları karıştırırken gelecek adına atılacak yanlış işlerin altında farklı işlerin olduğu ve burunlara kötü kokuların geldiği gündemde bu böyle bilinsin.Bu vebalin altında kalkmayanlar karalarını doğru versinler.Malatya tekrardan bir şok kaldıracak durumda değil.