Malatya için gerçekten Devasa projeleri açıklayan Sami Er başkan yıllardır yarım kalan ve proje olarak gündeme gelen birçok müjdeyi vererek insanımızın ruhuna hitap etti.

Projeler bittiğinde daha yaşanılır bir Malatya olacağından kuşkumuz yok. Yolların genişlemesi, Oto park eksikliğinin giderilmesi, Kuzey ve Güney yolların tamamlanması, İnönü caddesi ve uzantısı olan alanların otuz metre geniş olması, Kışla ve devamı yolların İstiklal caddesi benzetmesi gerçekten Malatya’yı rahatlatacak projeler. Bazı yazarlarımızın kaleme aldığı ve övgüyle bahsedildiği projelerin altına sonuna kadar imzamı atarım.

Ancak gençlerin, Çocukların unutulduğu, Amatör spor kulüplerini rahatlatacak semt sahalarının projede olmaması. Toki alanları ikizce, Gelincik Tepe, Akoğuz ve Çamurlu gibi ana alanların hiçbirine açık ve kapalı spor alanlarını yapılması ile alakalı hiçbir açıklamanın yapılmaması, Basın sitesi için hiçbir açıklamanın olmaması beni derinden üzmüştür. Özelikle gençlerin ve çocukların enerjilerini boşaltacakları spor alanlarının olmaması uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların alt yapısını oluşturur. Sayın Sami Er başkanımızı iyi niyetini anlıyoruz. Bir spor adamı olarak geldiği günden beri Amatör spor’a bakışı gerçekten olumlu.

Ancak diğer eksiklikleri birilerinin kendisine aktarması gerekir. Yeniden ayağa kalkacak Malatya için olmazsa olmazımız gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğini daha sağlıklı temellere dayanması için yerel yönetimler mutlaka bununla ilgili başta Üniversite olmak üzere Amatör spor kulüpleri ile Antrenörler derneği ile entegre bir çalışma yapması lazım.

Dayanışmanın ve birlikte çalışmanın Malatya için ne kadar önemli olduğunu tüm katmanlar daha iyi anlayacaklar. Yeter ki samimi ve içten dayanışma için bir araya gelinsin. Malatya için yol gösterici uyarılarımızı yapmaya devam ederken tek amaç geleceği sağlam temellere dayanan bir yaşanabilir Malatya bu böyle biline.