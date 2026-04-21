Akran zorbalığını görmek ve duyabilmek

Günümüzde çocuklarımızın karşı karşıya olduğu en görünmez ama en derin yaralar bırakan sorunlardan biridir akran zorbalığı.

Çoğu zaman “çocuklar arasında olur böyle şeyler.” Diyerek geçiştirilen bu durum, aslında bir çocuğun hayatında kalıcı izler bırakabilecek kadar ciddi bir meseledir.

Üstelik artık zorbalık sadece okul bahçelerinde değil;

Telefon ekranlarında ,

Sosyal medyada, yani çocukların en yalnız hissettiği anlarda da devam ediyor.

Aileler olarak hepimiz çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını isteriz.

Ancak onların duygusal güvenliği en az akademik başarıları kadar önemlidir.

Bir çocuk okula gitmek istemiyorsa,

Eskisi gibi konuşmuyorsa ,

Bu durumun altında zorbalık yatıyor olabilir.

Bu sinyalleri fark etmek,

Çoğu zaman çocuğun kendini ifade etmesinden önce gelir.

Zorbalık sadece fiziksel değildir.

Alay etmek, dışlamak, lakap takmak,

Sosyal medyada küçük düşürmek de

En az fiziksel şiddet kadar yıpratıcıdır.

Hatta bazen daha derin izler bırakır çünkü görünmezdir.

Çocuk, yaşadığını anlatmaya çekinir,

Utanır ya da “abartıyorum”diye düşünür.

İşte bu noktada devreye aile girer.

Ailelerin en önemli görevi,

Çocuklarına koşulsuz bir güven alanı sunmaktır.

“Ne olursa olsun bana anlatabilirsin.”

Mesajı, sadece sözle değil davranışla da verilmelidir.

Çocuğunuzu dinlerken yargılamadan ,

Küçümsemeden, suçlamadan yaklaşmak,

Onun size açılmasını kolaylaştırır.

Unutmayın ,

Bazen bir çocuğun ihtiyacı olan şey

Çözüm değil, anlaşılmaktır.

Diğer yandan , çocuklarımızı

sadece mağdur olmamaları için değil;

Zorba olmamaları için de yetiştirmeliyiz.

Empati kurmayı , farklılıklara saygı duymayı,

Başkasının canını yakmanın “şaka” olmadığını

Öğretmek , aile içinde başlar.

Evde kullanılan dil, anne-babanın birbirine

Ve çevreye yaklaşımı,

Çocuğun davranışını doğrudan etkiler.

Günümüz dünyasında akran zorbalığı artık

Sadece bireysel bir sorun değil,

Toplumsal bir meseledir.

Ancak çözüm yine en küçük yapı taşından ,

Yani ailede başlar.

Çocuklarımızı sadece korumak değil,

Onları güçlü, bilinçli ve duyarlı bireyler

Olarak yetiştirmek hepimizin sorumluluğudur.

Belki de en önemli soru şudur;

Çocuğumuzun sessiz kaldığı yerde ,

Biz onun sesini duyabiliyor muyuz?